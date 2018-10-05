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Təhsil naziri “Rus dilinin intensiv tədrisi” layihəsinin davam etdirilməsi barədə əmr imzalayıb
Названы продукты, от которых лучше отказаться во время завтрака
Так, оказалось, что насыщенные сахаром и жирами завтраки скажутся на работе человеческого мозга уже через три-четыре дня после такого питания. Булочки, печенье, блины — все это серьезно влияет на активность мозга, утверждают австралийские исследователи.
Употребление на завтрак сладких и жирных продуктов снижает способность человека к обучению и ухудшает память, продолжают пугать людей ученые из Австралии. Они, правда, признались, что пока не знают, почему именно это происходит — но, в том, что происходит, уверены точно. Эксперты предполагают, что на снижение мозговой активности, возможно, влияет резкое изменение уровня глюкозы в крови человека. Изменения эти, в свою очередь, как раз и происходят из-за злоупотребления на завтрак булочками да пирожными с блинами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие продукты очень полезно употреблять натощак. Так, например, ученые и диетологи рекомендуют употреблять на голодный желудок орехи. Также, говорят они, натощак полезен будет мед. Подействует, говорят ученые, как энергетик, но без вредных последствий.
Tezadlar.az
Употребление на завтрак сладких и жирных продуктов снижает способность человека к обучению и ухудшает память, продолжают пугать людей ученые из Австралии. Они, правда, признались, что пока не знают, почему именно это происходит — но, в том, что происходит, уверены точно. Эксперты предполагают, что на снижение мозговой активности, возможно, влияет резкое изменение уровня глюкозы в крови человека. Изменения эти, в свою очередь, как раз и происходят из-за злоупотребления на завтрак булочками да пирожными с блинами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие продукты очень полезно употреблять натощак. Так, например, ученые и диетологи рекомендуют употреблять на голодный желудок орехи. Также, говорят они, натощак полезен будет мед. Подействует, говорят ученые, как энергетик, но без вредных последствий.
Tezadlar.az
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