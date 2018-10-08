  



GƏNCƏDƏ ƏR ARVADINI BIÇAQLADI VƏ...

GƏNCƏDƏ ƏR ARVADINI BIÇAQLADI VƏ...

PROFESSOR İLHAM RƏHİMOVUN RƏHBƏRLİYİ İLƏ BAKIDA BEYNƏLXALQ TƏDBİR BAŞLAYIB-YENİLƏNDİ-2 FOTOLAR

PROFESSOR İLHAM RƏHİMOVUN RƏHBƏRLİYİ İLƏ BAKIDA BEYNƏLXALQ TƏDBİR BAŞLAYIB-YENİLƏNDİ-2 FOTOLAR

"BU YAZININ SİFARİŞÇİSİ ZAHİD MƏMMƏDOVDUR"-PROFESSORA SƏRT CAVAB

TÜRKİYƏNİN TANINMIŞ NƏŞRİ ELŞAD ABDULLAYEV BARƏDƏ ŞOK YAZI DƏRC EDİB

TÜRKİYƏNİN TANINMIŞ NƏŞRİ ELŞAD ABDULLAYEV BARƏDƏ ŞOK YAZI DƏRC EDİB

Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

ALTERNATİV ENERJİMİZİN AKİM BƏDƏLOV ƏTALƏTİ

ALTERNATİV ENERJİMİZİN AKİM BƏDƏLOV ƏTALƏTİ


﻿

Шампиньоны снижают риск диабета

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 8/10/2018
image here

Эксперименты ученых из Университета штата Пенсильвания показали, что частое употребление шампиньонов вызывает некоторые изменения в организме, которые способствуют снижению риска развития диабета.
В том числе, специалисты сделали вывод, что включение шампиньонов в рацион уменьшает риск возникновения сахарного диабета второго типа.

Исследователи пришли к таким выводам после испытаний на грызунах. Биологи наблюдали за животными, которые ежедневно получали грибы в количестве, эквивалентном 85 граммам для человека. Выяснилось, что употребление грибов вызывало рост числа бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы, по словам ученых, влияют на механизмы производства глюкозы в организме. Благодаря их активности организм становится намного лучше защищенным от метаболических заболеваний.

Проявится ли аналогичный эффект от употребления шампиньонов людьми, еще предстоит выяснить. Сами ученые предполагают, что эти грибы, возможно, окажутся полезными не только против диабета, но и лишнего веса. Предварительные исследования позволяли специалистам сделать вывод о том, что регулярное употребление шампиньонов в пищу помогает бороться с онкологическим заболеванием, раком груди.
pravda


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Cəlilabadda 3 uşaq atası bu səbəbdən qətlə yetirilib

08:18 Cəlilabadda 3 uşaq atası bu səbəbdən qətlə yetirilib

Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

12:41
Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

15:52
"ÖZÜ VAR, FƏALİYYƏTİ GÖRÜNMƏZ" NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ-ARAŞDIRMA

Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

12:33 Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

Moskva vilayətində “MiQ-29” qırıcı helikopteri qəzaya uğrayıb

19:16 Moskva vilayətində “MiQ-29” qırıcı helikopteri qəzaya uğrayıb

Qadın oğlunun və ərinin qəbri başında buna görə öldü

22:11 Qadın oğlunun və ərinin qəbri başında buna görə öldü

ALMANİYALI MÜƏLLİMİN TARİXİ TÖVSİYƏSİ...

12:20
ALMANİYALI MÜƏLLİMİN TARİXİ TÖVSİYƏSİ...

“Ötən bir ildə... Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə 8604 müraciət daxil olub”

09:29
“Ötən bir ildə... Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə 8604 müraciət daxil olub”

12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

16:17 12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.