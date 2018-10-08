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Шампиньоны снижают риск диабета
Эксперименты ученых из Университета штата Пенсильвания показали, что частое употребление шампиньонов вызывает некоторые изменения в организме, которые способствуют снижению риска развития диабета.
В том числе, специалисты сделали вывод, что включение шампиньонов в рацион уменьшает риск возникновения сахарного диабета второго типа.
Исследователи пришли к таким выводам после испытаний на грызунах. Биологи наблюдали за животными, которые ежедневно получали грибы в количестве, эквивалентном 85 граммам для человека. Выяснилось, что употребление грибов вызывало рост числа бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы, по словам ученых, влияют на механизмы производства глюкозы в организме. Благодаря их активности организм становится намного лучше защищенным от метаболических заболеваний.
Проявится ли аналогичный эффект от употребления шампиньонов людьми, еще предстоит выяснить. Сами ученые предполагают, что эти грибы, возможно, окажутся полезными не только против диабета, но и лишнего веса. Предварительные исследования позволяли специалистам сделать вывод о том, что регулярное употребление шампиньонов в пищу помогает бороться с онкологическим заболеванием, раком груди.
pravda
В том числе, специалисты сделали вывод, что включение шампиньонов в рацион уменьшает риск возникновения сахарного диабета второго типа.
Исследователи пришли к таким выводам после испытаний на грызунах. Биологи наблюдали за животными, которые ежедневно получали грибы в количестве, эквивалентном 85 граммам для человека. Выяснилось, что употребление грибов вызывало рост числа бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы, по словам ученых, влияют на механизмы производства глюкозы в организме. Благодаря их активности организм становится намного лучше защищенным от метаболических заболеваний.
Проявится ли аналогичный эффект от употребления шампиньонов людьми, еще предстоит выяснить. Сами ученые предполагают, что эти грибы, возможно, окажутся полезными не только против диабета, но и лишнего веса. Предварительные исследования позволяли специалистам сделать вывод о том, что регулярное употребление шампиньонов в пищу помогает бороться с онкологическим заболеванием, раком груди.
pravda
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