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6 вещей, которые произойдут с телом, когда вы откажетесь от алкоголя
«Перерыв в употреблении спиртных напитков, даже если вы позволяете себе исключительно красное вино и делаете это в пределах рекомендуемой нормы, всегда хорошая идея», — комментирует изданию Prevention.com Деймон Раскин, доктор медицинских наук из Лос-Анджелеса. Ниже — шесть вещей, которые обязательно произойдут с организмом, как только вы откажетесь от алкоголя.
Вы будете спать более спокойно
Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, показало, что потребление алкоголя перед сном увеличивает альфа-волновые структуры в головном мозге — то есть, происходит активность вроде той, когда вы уже проснулись, но еще не встали с постели. Результат? Сон нарушается. Другое исследование, в рамках которого было проведено 27 экспериментов, установило, что хоть алкоголь и способствует более быстрому засыпанию, качество сна в это время заметно ухудшается. Так что когда вы откажетесь от алкоголя, первое время вы естественно будете труднее засыпать, однако утром при этом вы будете чувствовать себя более бодрым и отдохнувшим, а настроение, концентрация и умственная работоспособность в течение дня повысятся.
Вы станете меньше есть
Согласно данным исследования, опубликованного в American Journal of Nutrition, алкоголь является одной из главных причин избыточного потребления пищи. Это может происходить потому, что алкоголь обладает способностью усиливать наши чувства (об этом свидетельствует исследование в журнале Obesity). Ученые обнаружили, что женщины, которые выпивали около двух алкогольных напитков, в результате съели на 30% больше пищи, чем те, кто получил напитки без алкоголя. В дополнение к этому, даже умеренная алкогольная интоксикация увеличивает активность мозга в гипоталамусе, делая нас более чувствительными к запаху пищи.
Вы можете почувствовать тягу к сахару
«Сахар повышает уровень гормона дофамина, который отвечает за удовольствие. Алкоголь делает то же самое», — объясняет Деймон Раскин. Так что совсем не кажется удивительным, что когда вы исключаете из рациона одно вещество, организм требует больше другого, чтобы вызвать все те же «радостные химические реакции» в мозге. Вам придется столкнуться с этим фактом и принять этот факт. Но расстраиваться ни в коем случае не стоит: углеводное голодание вряд ли продлится больше двух недель, а чтобы у вас не осталась память о нем в виде пары лишних килограммов, диетологи советуют выбирать максимально полезные сладости, как то греческий йогурт с фруктами, злаковые батончики и домашнее мороженное.
Вес начнет стремительно уменьшаться
Все еще сомневаетесь, что сумеете отказаться от алкоголя? Есть еще одна вещь, которую вам стоит знать: алкоголь самым подлым образом увеличивает количество потребляемых вами калорий, тогда как вы даже не успеваете это осознать. Например, в бокале «Маргариты» содержится как минимум 300 калорий, а «стоимость» бокала «Пина Колады» может достигать 450 калорий (= кусок торта). Одно из исследований показало, что мужчины потребляют не меньше 430 дополнительный калорий в те дни, когда пьют «умеренное» количество спиртного. Для женщин же эта цифра составляет 300 калорий. Иными словами, если вы откажетесь от алкоголя и не станете заменять его десертами, то здоровое похудение — и, что самое приятное, без усилий! — не заставит себя долго ждать.
Цвет лица станет свежим
Уже спустя 3-4 дня после отказа от алкоголя вы заметите, что кожа лица стала выглядеть и, очевидно, чувствовать себя более увлажненной. Секрет в том, что алкоголь является мощным мочегонным средством, в результате чего вы получаете пересушенную кожу и подчеркнутые морщинки наутро после вечеринки. Более того, алкогольные напитки также снижают выработку в антидиуретического гормона, который помогает организму поглощать воду. Вот еще несколько проблем, с которыми способен справиться безалкогольный образ жизни: красные пятна на носу и подбородке, перхоть, экзема и розацеа. Впечатляет, не правда ли?
Риск онкологических заболеваний снизится
По данным Национального института онкологии США, употребление алкоголя часто связано с повышенным риском развития рака ротовой полости, печени, молочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Причем, риск возрастает тем больше, чем больше алкоголя вы себе позволяете. С другой стороны, многочисленные исследования показали, что умеренное потребление алкоголя может снизить ваши шансы на болезни сердца. Так, риски развития инсульта, диабета и смертности могут немного вырасти, когда вы откажетесь от вина и коктейлей — и это тоже стоит иметь в виду.
fishki
Вы будете спать более спокойно
Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, показало, что потребление алкоголя перед сном увеличивает альфа-волновые структуры в головном мозге — то есть, происходит активность вроде той, когда вы уже проснулись, но еще не встали с постели. Результат? Сон нарушается. Другое исследование, в рамках которого было проведено 27 экспериментов, установило, что хоть алкоголь и способствует более быстрому засыпанию, качество сна в это время заметно ухудшается. Так что когда вы откажетесь от алкоголя, первое время вы естественно будете труднее засыпать, однако утром при этом вы будете чувствовать себя более бодрым и отдохнувшим, а настроение, концентрация и умственная работоспособность в течение дня повысятся.
Вы станете меньше есть
Согласно данным исследования, опубликованного в American Journal of Nutrition, алкоголь является одной из главных причин избыточного потребления пищи. Это может происходить потому, что алкоголь обладает способностью усиливать наши чувства (об этом свидетельствует исследование в журнале Obesity). Ученые обнаружили, что женщины, которые выпивали около двух алкогольных напитков, в результате съели на 30% больше пищи, чем те, кто получил напитки без алкоголя. В дополнение к этому, даже умеренная алкогольная интоксикация увеличивает активность мозга в гипоталамусе, делая нас более чувствительными к запаху пищи.
Вы можете почувствовать тягу к сахару
«Сахар повышает уровень гормона дофамина, который отвечает за удовольствие. Алкоголь делает то же самое», — объясняет Деймон Раскин. Так что совсем не кажется удивительным, что когда вы исключаете из рациона одно вещество, организм требует больше другого, чтобы вызвать все те же «радостные химические реакции» в мозге. Вам придется столкнуться с этим фактом и принять этот факт. Но расстраиваться ни в коем случае не стоит: углеводное голодание вряд ли продлится больше двух недель, а чтобы у вас не осталась память о нем в виде пары лишних килограммов, диетологи советуют выбирать максимально полезные сладости, как то греческий йогурт с фруктами, злаковые батончики и домашнее мороженное.
Вес начнет стремительно уменьшаться
Все еще сомневаетесь, что сумеете отказаться от алкоголя? Есть еще одна вещь, которую вам стоит знать: алкоголь самым подлым образом увеличивает количество потребляемых вами калорий, тогда как вы даже не успеваете это осознать. Например, в бокале «Маргариты» содержится как минимум 300 калорий, а «стоимость» бокала «Пина Колады» может достигать 450 калорий (= кусок торта). Одно из исследований показало, что мужчины потребляют не меньше 430 дополнительный калорий в те дни, когда пьют «умеренное» количество спиртного. Для женщин же эта цифра составляет 300 калорий. Иными словами, если вы откажетесь от алкоголя и не станете заменять его десертами, то здоровое похудение — и, что самое приятное, без усилий! — не заставит себя долго ждать.
Цвет лица станет свежим
Уже спустя 3-4 дня после отказа от алкоголя вы заметите, что кожа лица стала выглядеть и, очевидно, чувствовать себя более увлажненной. Секрет в том, что алкоголь является мощным мочегонным средством, в результате чего вы получаете пересушенную кожу и подчеркнутые морщинки наутро после вечеринки. Более того, алкогольные напитки также снижают выработку в антидиуретического гормона, который помогает организму поглощать воду. Вот еще несколько проблем, с которыми способен справиться безалкогольный образ жизни: красные пятна на носу и подбородке, перхоть, экзема и розацеа. Впечатляет, не правда ли?
Риск онкологических заболеваний снизится
По данным Национального института онкологии США, употребление алкоголя часто связано с повышенным риском развития рака ротовой полости, печени, молочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Причем, риск возрастает тем больше, чем больше алкоголя вы себе позволяете. С другой стороны, многочисленные исследования показали, что умеренное потребление алкоголя может снизить ваши шансы на болезни сердца. Так, риски развития инсульта, диабета и смертности могут немного вырасти, когда вы откажетесь от вина и коктейлей — и это тоже стоит иметь в виду.
fishki
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