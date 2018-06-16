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DÇ-2018: PERU VƏ DANİMARKA YIĞMALARININ START HEYƏTİ AÇIQLANIB
Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunun növbəti oyununda üz-üzə gələcək Peru və Danimarka yığmalarının start heyəti açıqlanıb.
"Təzadlar" xəbər verir ki, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Peru: 1. Pedro Qalles, 2. Alberto Rodriges, 6. Migel Trauko, 8. Kristian Kueva, 10. Cefferson Farfan, 13. Renato Tapia, 15. Kristian Ramos, 17. Luis Advinkula, 18. Andre Karrilyo, 19. Yoşimar Yotun, 20. Edison Flores
Danimarka: 1. Kasper Şmeyxel, 4. Simon Kyaer, 6. Andreas Kristensen, 7. Uilyam Kvist, 8. Tomas Delani, 9. Nikolay Yörgensen, 10. Kristian Eriksen, 14. Henrik Dalsqaard, 17. Yens Striger Larsen, 20. Yussuf Yurari Poulsen, 23. Pione Sisto
Qeyd edək ki, Saranskdakı "Mordoviya Arena"da təşkil olunacaq oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.
"Təzadlar" xəbər verir ki, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Peru: 1. Pedro Qalles, 2. Alberto Rodriges, 6. Migel Trauko, 8. Kristian Kueva, 10. Cefferson Farfan, 13. Renato Tapia, 15. Kristian Ramos, 17. Luis Advinkula, 18. Andre Karrilyo, 19. Yoşimar Yotun, 20. Edison Flores
Danimarka: 1. Kasper Şmeyxel, 4. Simon Kyaer, 6. Andreas Kristensen, 7. Uilyam Kvist, 8. Tomas Delani, 9. Nikolay Yörgensen, 10. Kristian Eriksen, 14. Henrik Dalsqaard, 17. Yens Striger Larsen, 20. Yussuf Yurari Poulsen, 23. Pione Sisto
Qeyd edək ki, Saranskdakı "Mordoviya Arena"da təşkil olunacaq oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.
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