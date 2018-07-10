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DÇ-2018: Fransa və Belçika-22:00-da
Rusiyada keçirilən dünya çempionatının yarımfinal matçında üz-üzə gələcək Fransa və Belçika yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Təzadlar"ın məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samüel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 13. NQolo Kante, 14. Blez Matüidi, 21. Lukas Ernandes
Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 8. Maruan Fellaini, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 19. Mussa Dembele, 22. Naser Şadli
Sankt-Peterburqdakı eyniadlı stadionda keçiriləcək Fransa - Belçika matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.
"Təzadlar"ın məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samüel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 13. NQolo Kante, 14. Blez Matüidi, 21. Lukas Ernandes
Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 8. Maruan Fellaini, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 19. Mussa Dembele, 22. Naser Şadli
Sankt-Peterburqdakı eyniadlı stadionda keçiriləcək Fransa - Belçika matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.
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