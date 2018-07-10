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DÇ-2018: Fransa və Belçika-22:00-da

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 10/7/2018
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Rusiyada keçirilən dünya çempionatının yarımfinal matçında üz-üzə gələcək Fransa və Belçika yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Təzadlar"ın məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samüel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 13. NQolo Kante, 14. Blez Matüidi, 21. Lukas Ernandes

Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 8. Maruan Fellaini, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 19. Mussa Dembele, 22. Naser Şadli

Sankt-Peterburqdakı eyniadlı stadionda keçiriləcək Fransa - Belçika matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.


         

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