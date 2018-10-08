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Лишенный золота Олимпиады в Сочи россиянин признан виновным в подмене проб

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 8/10/2018
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал бобслеиста Алексея Воеводу виновным в манипуляциях с допинг-пробами с мочой во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
В материалах суда указано, что показаний свидетелей и данных экспертов достаточно для того, чтобы признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи. Суд пришел к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна.
На пробе, взятой после соревнований 17 февраля 2014 года, найдены несколько царапин, которые указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой. В моче обнаружен завышенный уровень соли, который не соответствует нормальным показателям. Сам Воевода не смог объяснить, каким образом уровень соли мог оказаться завышенным.
В декабре 2017-го Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Воеводу от участия в Олимпийских играх.
На Олимпиаде в Сочи Воевода завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок во главе с Александром Зубковым. Эти медали были отобраны у россиян из-за дисквалификации Зубкова.


         

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