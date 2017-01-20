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Полиция применила перечный газ в столкновениях с демонстрантами против Трампа
Tezadlar.Az сообщает, В Вашингтоне 20 января, накануне инаугурации 45-го президента США Дональна Трампа произошли столкновения с участниками акций протеста против нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News. По информации телеканала, протестующие разбили витрины одного из отделений Bank of America и окна одного из ресторанов mcdonald's, также группа численностью примерно 150 человек разбивала окна авто, припаркованных на улицах города. Спецподразделения полиции пытались не допустить протестующих с улиц, по которым проходил маршрут президентского эскорта. "Около 150 протестующих приняли участие в столкновениях с полицией у отделения Bank of America и одного из ресторанов mcdonald's. Полиция применила перечный газ для того, чтобы успокоить протестующих", – говорится в сообщении.
После того, как полиция окружила преступников, они сдались и начали кричать "не стреляйте".
По информации издания The Washington Post во время столкновений легкие ранения получил один полицейский.
Сообщается также о задержанных на одном из КПП демонстрантов , одетых в оранжевые комбинезоны с черными капюшонами, которые должны символизировать узников Гуантанамо. Также в Вашнгтоні состоялись протесты феминистских организаций, а также организации Black Lives Matter, которые протестуют против сескистських. Напомним, 20 января присягу принес 45-й президент США Дональд Трамп.
После того, как полиция окружила преступников, они сдались и начали кричать "не стреляйте".
По информации издания The Washington Post во время столкновений легкие ранения получил один полицейский.
Сообщается также о задержанных на одном из КПП демонстрантов , одетых в оранжевые комбинезоны с черными капюшонами, которые должны символизировать узников Гуантанамо. Также в Вашнгтоні состоялись протесты феминистских организаций, а также организации Black Lives Matter, которые протестуют против сескистських. Напомним, 20 января присягу принес 45-й президент США Дональд Трамп.
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