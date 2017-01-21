  



27 il əvvəl tarixləşmiş sənəd-FAKT

27 il əvvəl tarixləşmiş sənəd-FAKT

Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Януковича

Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Януковича

Полиция применила перечный газ в столкновениях с демонстрантами против Трампа

Полиция применила перечный газ в столкновениях с демонстрантами против Трампа

Bəxtiyar Vahabzadənin AzTV-nin qarşısında üzünə tüpürdüyü adam:

Bəxtiyar Vahabzadənin AzTV-nin qarşısında üzünə tüpürdüyü adam: "Onu güllələyə bilərdim..."

Şantajçı baş redaktorun əlbir olduğu məmurlar da cəzalandırılmalıdır-YENİLƏNDİ

Şantajçı baş redaktorun əlbir olduğu məmurlar da cəzalandırılmalıdır-YENİLƏNDİ

DTX

DTX "Gündəlik Bakı"nın redaktoru Pərvin Mahmudovu dərhal həbs etməlidir-YENİLƏNİR


﻿

Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Януковича

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 21/1/2017
image here

Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.
Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.
В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.
В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.
Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.
Кроме того, адвокаты Януковича попытались заявить отвод всему составу Печерского суда.
Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал это решение так: "Йесссс! Мы сделали это. В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю".
Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.


loading...
         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
AMEA-nın institutuna yeni təyinatlar oldu

17:00 AMEA-nın institutuna yeni təyinatlar oldu

“Saatlarla yerimizdən tərpənə bilmədik…”–Ermənilərin

11:17
“Saatlarla yerimizdən tərpənə bilmədik…”–Ermənilərin "aprel döyüşü" etirafı-VİDEO

“İlham Qasımov və ətrafı dələduzluqla məşğul olub”-YENİLƏNİR

21:34
“İlham Qasımov və ətrafı dələduzluqla məşğul olub”-YENİLƏNİR

Şantajçı baş redaktorun əlbir olduğu məmurlar da cəzalandırılmalıdır-YENİLƏNDİ

14:04
Şantajçı baş redaktorun əlbir olduğu məmurlar da cəzalandırılmalıdır-YENİLƏNDİ

Hindistanda məktəb avtobusu qəza törətdi - 18 ölü, 40 yaralı

10:57 Hindistanda məktəb avtobusu qəza törətdi - 18 ölü, 40 yaralı

Bakıda mənzillər ucuzlaşacaq?

18:39 Bakıda mənzillər ucuzlaşacaq?

Fatma Mahmudova Hacıbaba Bağırovun ailəsinə baş çəkib -FOTO

15:35 Fatma Mahmudova Hacıbaba Bağırovun ailəsinə baş çəkib -FOTO

Yol qəzalarındakı ucuz ölümlərin səbəbi tapıldı-ŞOK

09:40
Yol qəzalarındakı ucuz ölümlərin səbəbi tapıldı-ŞOK

Məşhur müğənni üzə çıxdı və müflis olma xəbərindən danışdı: Küçədə qalmamışam - video

12:21 Məşhur müğənni üzə çıxdı və müflis olma xəbərindən danışdı: Küçədə qalmamışam - video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.