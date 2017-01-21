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Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Януковича
Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.
Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.
В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.
В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.
Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.
Кроме того, адвокаты Януковича попытались заявить отвод всему составу Печерского суда.
Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал это решение так: "Йесссс! Мы сделали это. В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю".
Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.
Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.
В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.
В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.
Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.
Кроме того, адвокаты Януковича попытались заявить отвод всему составу Печерского суда.
Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал это решение так: "Йесссс! Мы сделали это. В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю".
Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.
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