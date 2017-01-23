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Азербайджан является ключевым звеном в цепи Шелкового пути
Малик Аюб Sumbal
Стратегически расположенный нации свидетельствует огромный потенциал торгового пути, соединяющего азиатские и европейские страны
Азербайджан, современный Южный Кавказ страны на Каспии - богат нефтью и природными ресурсами - является ключевым звеном в экономическом поясе Шелковый путь, китайский видение маршрута, соединяющего Азию, Европу и остальной мир.
Китай имеет огромные проекты в области развития в этом регионе, включая миллиарды долларов инвестиций и торговли.
В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу Шелковый путь экономического пояса, означающий разнонаправленное сотрудничество между восточными и западными странами во всей Центральной Азии и в Кавказском регионе.
В марте 2015 года Китай объявил свои видения и действия по совместному строительству Шелкового пути экономического пояса и 21-го века Морской шелковый путь.
Азербайджан является ключевой точкой китайско-Центральной Азии и Западной Азии экономического коридора. Страна имеет долгую историю приветствуя торговцев из земли и моря из-за своей близости к Азии и Европе со времен древнего Шелкового пути. Если мы оглянемся назад, первый купец маршрут между Римской империей и Западной династии Хань (24 206 г. до н.э.) Китай появился в первом веке до нашей эры в Азербайджане.
Шелковый путь Экономический пояс состоит из 6 коридоров, которые соединяют пять стран Центральной Азии, Иране и в регионе Персидского залива, Закавказья, Турции и Саудовской Аравии полуострова.
Традиционно, торговля между Китаем и Западной Азии происходит в основном через морские маршруты, а также Китай-Центральная Азия-Западной Азии экономического коридора является наземную заменой этих традиционных маршрутов.
Самый короткий путь приблизиться к Западной Азии из Китая через Баку, столице Азербайджана. Азербайджан был самым безопасным из старых маршрутов в 5-м веке до нашей эры. Барда (около 250 км к западу от Баку) была старая столица Азербайджана, центр торговли на древнем Шелковом пути.
Китай является производителем самых быстрых и самых роскошных в мире поездов и железнодорожных путей уже функционирует из Актау и Туркменбаши, перевозки грузов в Нью-Бакинского международного морского торгового порта, а затем на запад в Турцию и Европу.
В августе 2015 года был запущен Транскаспийский международный транспортный маршрут; кочевую Express, перевозки грузов из Shihezi Китая, путешествовал через порт Актау и прибыл в Баку. Транспортный коридор Север-Юг находится в стадии строительства и соединит Иран и Россию, обеспечивая доступ к дороге из стран Индийского океана в страны Европы и Центральной Азии.
Китай продвигает маршруты присоединения к западу от Каспийского моря. И Китай, и Азербайджан имеют тесные связи в строительстве железнодорожных путей для транспортировки нефти и газа. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан является главной инициативой Азербайджана поставлять нефть и газ в Грузию и страны Европы. Баку-Тбилиси-Эрзурум Pipeline еще один проект поставки нефти и газа, чтобы удовлетворить потребности Европы.
Азербайджан подписал соглашения по нескольким транскаспийских международных транспортных маршрутов с Казахстаном и Грузией, и даже инициировал транспортный консорциум Trans Caspian работать Транскаспийского международный транспортный маршрут из Китая в Европу.
Азербайджан является основным сторонником проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, инициированный ЕС и считается основой Шелкового пути.
История повторяется, и китайское видение одной ленты одна дорога получает чрезвычайные меры в ответ от стран, расположенных вдоль древнего маршрута.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс был дублирован железный Шелковый путь.
Китай инициировал дорожный фонд шелка, для которых азиатская инфраструктура инвестиционный банк выделит огромные средства на строительство этих международных коридоров. Согласно оценкам, Транскаспийский маршрут транспортировки может быть около 300000-400000 контейнеров к 2020 году, в результате чего в сотни миллионов долларов. Отношения между Китаем и Азербайджаном растет быстрыми темпами и Азербайджан имеет большой потенциал, чтобы стать ценным партнером в проекте Шелковый путь - один из самых больших инициатив 21 века.
От редак. газеты "Тезадлар"(www.tezadlar.az): Малик Аюб Sumbal является главный редактор медиа-сети Евразии и Каспийском Times.
Стратегически расположенный нации свидетельствует огромный потенциал торгового пути, соединяющего азиатские и европейские страны
Азербайджан, современный Южный Кавказ страны на Каспии - богат нефтью и природными ресурсами - является ключевым звеном в экономическом поясе Шелковый путь, китайский видение маршрута, соединяющего Азию, Европу и остальной мир.
Китай имеет огромные проекты в области развития в этом регионе, включая миллиарды долларов инвестиций и торговли.
В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу Шелковый путь экономического пояса, означающий разнонаправленное сотрудничество между восточными и западными странами во всей Центральной Азии и в Кавказском регионе.
В марте 2015 года Китай объявил свои видения и действия по совместному строительству Шелкового пути экономического пояса и 21-го века Морской шелковый путь.
Азербайджан является ключевой точкой китайско-Центральной Азии и Западной Азии экономического коридора. Страна имеет долгую историю приветствуя торговцев из земли и моря из-за своей близости к Азии и Европе со времен древнего Шелкового пути. Если мы оглянемся назад, первый купец маршрут между Римской империей и Западной династии Хань (24 206 г. до н.э.) Китай появился в первом веке до нашей эры в Азербайджане.
Шелковый путь Экономический пояс состоит из 6 коридоров, которые соединяют пять стран Центральной Азии, Иране и в регионе Персидского залива, Закавказья, Турции и Саудовской Аравии полуострова.
Традиционно, торговля между Китаем и Западной Азии происходит в основном через морские маршруты, а также Китай-Центральная Азия-Западной Азии экономического коридора является наземную заменой этих традиционных маршрутов.
Самый короткий путь приблизиться к Западной Азии из Китая через Баку, столице Азербайджана. Азербайджан был самым безопасным из старых маршрутов в 5-м веке до нашей эры. Барда (около 250 км к западу от Баку) была старая столица Азербайджана, центр торговли на древнем Шелковом пути.
Китай является производителем самых быстрых и самых роскошных в мире поездов и железнодорожных путей уже функционирует из Актау и Туркменбаши, перевозки грузов в Нью-Бакинского международного морского торгового порта, а затем на запад в Турцию и Европу.
В августе 2015 года был запущен Транскаспийский международный транспортный маршрут; кочевую Express, перевозки грузов из Shihezi Китая, путешествовал через порт Актау и прибыл в Баку. Транспортный коридор Север-Юг находится в стадии строительства и соединит Иран и Россию, обеспечивая доступ к дороге из стран Индийского океана в страны Европы и Центральной Азии.
Китай продвигает маршруты присоединения к западу от Каспийского моря. И Китай, и Азербайджан имеют тесные связи в строительстве железнодорожных путей для транспортировки нефти и газа. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан является главной инициативой Азербайджана поставлять нефть и газ в Грузию и страны Европы. Баку-Тбилиси-Эрзурум Pipeline еще один проект поставки нефти и газа, чтобы удовлетворить потребности Европы.
Азербайджан подписал соглашения по нескольким транскаспийских международных транспортных маршрутов с Казахстаном и Грузией, и даже инициировал транспортный консорциум Trans Caspian работать Транскаспийского международный транспортный маршрут из Китая в Европу.
Азербайджан является основным сторонником проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, инициированный ЕС и считается основой Шелкового пути.
История повторяется, и китайское видение одной ленты одна дорога получает чрезвычайные меры в ответ от стран, расположенных вдоль древнего маршрута.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс был дублирован железный Шелковый путь.
Китай инициировал дорожный фонд шелка, для которых азиатская инфраструктура инвестиционный банк выделит огромные средства на строительство этих международных коридоров. Согласно оценкам, Транскаспийский маршрут транспортировки может быть около 300000-400000 контейнеров к 2020 году, в результате чего в сотни миллионов долларов. Отношения между Китаем и Азербайджаном растет быстрыми темпами и Азербайджан имеет большой потенциал, чтобы стать ценным партнером в проекте Шелковый путь - один из самых больших инициатив 21 века.
От редак. газеты "Тезадлар"(www.tezadlar.az): Малик Аюб Sumbal является главный редактор медиа-сети Евразии и Каспийском Times.
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