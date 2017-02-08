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Peskov ermənilərin zibilinə düşmüş Lapşinin müdafiəsindən danışdı-TƏCİLİ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 8/2/2017
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"Təzadlar" bildirir ki, Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Peskov bu dəqiqələrdə Lapşinin müdafiəsindən danışdı. O, bildirib ki, Rusiya bu yolda əlindən gələni edəcək... Belə çıxır ki, Rusiya bir tərəfdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, digər tərəfdən isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayan, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 25 ildir qəsd edən erməniləri dəstəkləyən Lapşinin müdafiəsinə qalxır. Bunu nə təhər başa düşək ay Peskov cənabları???
Bu da onun çıxışı:
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры об экстрадированном из Баку российско-израильском блогере Александре Лапшине не ведутся, но для его защиты предпринимаются все возможные юридические меры. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности. «Переговоры не ведутся, но предпринимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина», — заявил Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе российское.
«Для нас он является гражданином нашей страны. Мы продолжаем защищать его интересы в законном порядке», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что российская сторона разочарована решением Верховного суда Белоруссии об экстрадиции блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, в Азербайджан. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.


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