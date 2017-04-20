  



Yollarımızda qırğın davam edir: 4 ölü, 5 yaralı

Yollarımızda qırğın davam edir: 4 ölü, 5 yaralı

Украина запустит тестовый поезд в Иран

Украина запустит тестовый поезд в Иран

Asif Mərzili Prezidentə müraciət etdi:

Asif Mərzili Prezidentə müraciət etdi: "Əməkdaşlarımızı nəşriyyata buraxmırlar"

"AMAY Abdulla" ifadə verib: "Uşaqlarının atası mən deyiləm"

Sabirabadın baş həkimi Akif Çovdarovun məhkəməsində niyə ifadə verib?

Sabirabadın baş həkimi Akif Çovdarovun məhkəməsində niyə ifadə verib?

HEYDƏR ƏSƏDOVUN TAXIL MÜƏMMASI-YENİLƏNİR

HEYDƏR ƏSƏDOVUN TAXIL MÜƏMMASI-YENİLƏNİR


﻿

Украина запустит тестовый поезд в Иран

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/4/2017
image here

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян после встречи с делегацией Ирана, передает пресс-служба МИУ.
Министр сообщил, что маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Он также отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал Омелян.
Министр также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.
"Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - сообщает пресс-служба.
Экономическая правда


loading...
         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Dünyanın və regionun daşınmaz əmlak bazarının aparıcı şirkətləri Bakıya toplaşacaq

10:56 Dünyanın və regionun daşınmaz əmlak bazarının aparıcı şirkətləri Bakıya toplaşacaq

İki övladı öldürülən qadından yeni məlumat: HƏLƏ DƏ...

13:05
İki övladı öldürülən qadından yeni məlumat: HƏLƏ DƏ...

Prezidenti əsəbləşdirən şirkət Samir Şərifovun imiş

20:15
Prezidenti əsəbləşdirən şirkət Samir Şərifovun imiş

Sabirabadın baş həkimi Akif Çovdarovun məhkəməsində niyə ifadə verib?

09:01
Sabirabadın baş həkimi Akif Çovdarovun məhkəməsində niyə ifadə verib?

Qara paltar geyinən qadınlara prezidentdən qadağa: Yasda geyinin

19:30
Qara paltar geyinən qadınlara prezidentdən qadağa: Yasda geyinin

Hava dumanlı və çiskinli olacaq - sabah

14:50 Hava dumanlı və çiskinli olacaq - sabah

Türkiyəyə ərə gedən ANS-in aparıcı: “İkimiz də masanın altına girib...”

16:37
Türkiyəyə ərə gedən ANS-in aparıcı: “İkimiz də masanın altına girib...”

YASAMALIN

17:55
YASAMALIN "QOÇU ƏSGƏR"İ İBRAHİM MEHDİYEVƏ PREZİDENTDƏN SƏRT ETİRAZ

Komitə sədri “İlahiyyat” məscidi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirib

17:17 Komitə sədri “İlahiyyat” məscidi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirib

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.