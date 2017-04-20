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Украина запустит тестовый поезд в Иран
Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян после встречи с делегацией Ирана, передает пресс-служба МИУ.
Министр сообщил, что маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Он также отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал Омелян.
Министр также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.
"Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - сообщает пресс-служба.
Экономическая правда
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян после встречи с делегацией Ирана, передает пресс-служба МИУ.
Министр сообщил, что маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Он также отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал Омелян.
Министр также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.
"Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - сообщает пресс-служба.
Экономическая правда
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