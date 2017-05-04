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Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 4/5/2017
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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в среду в Страсбурге принял решение по ситуации Крыму, в котором выдвинул ряд требований к своему члену, Российской Федерации. По информации "Европейской правды", речь идет о комплексном решении, детали которого будут обнародованы позже.
О некоторых положениях данного решения рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в своем твиттере.
В частности, КМСЕ требует от Российской Федерации возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Еще одно требование – обеспечить допуск в Крым лидеров Меджлиса, которым сейчас запрещен въезд на полуостров. Также ожидается, что комиссар по правам человека проведет оценку ситуации в Крыму. Кроме этого, Совет Европы присоединился к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, одобренной в декабре прошлого года, и требует полного ее выполнения.
Президент Петр Порошенко уже сделал заявление, в котором выразил удовлетворение по поводу принятого решения КМСЕ.
Комитет министров Совета Европы является исполнительным органом данной организации, он имеет право выносить обязывающие решения. В то же время, КМСЕ не имеет средств наказания стран-членов в случае их невыполнения, кроме политического давления.
Членами Совета Европы являются 47 стран, включая все государства-члены Европейского союза.


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