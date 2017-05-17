  



Tərtərdə vəziyyət necədir? - İcra başçısı danışdı

Tərtərdə vəziyyət necədir? - İcra başçısı danışdı

ŞOK:

ŞOK: "Побег Януковича организовали генерал РФ и охранник Путина"

MTN polkovniki Malik Mustafayev Elçin Quliyev və İlqar Əliyevin təhqirlərinə dözməyib intihar edib?

MTN polkovniki Malik Mustafayev Elçin Quliyev və İlqar Əliyevin təhqirlərinə dözməyib intihar edib?

Londonda ərəb şeyxləri ilə rəqabətə girən kimin oğludur?

Londonda ərəb şeyxləri ilə rəqabətə girən kimin oğludur?

"Yeni Müsavat"dan "Təzadlar"ın araşdırma yazısına dəstək

HABİL VƏLİYEV VAQİF ŞIXƏLİYEVİ ƏLƏ VERDİ?-VİDEO-YENİLƏNDİ

HABİL VƏLİYEV VAQİF ŞIXƏLİYEVİ ƏLƏ VERDİ?-VİDEO-YENİLƏNDİ


﻿

ŞOK: "Побег Януковича организовали генерал РФ и охранник Путина"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 17/5/2017
image here

"Təzadlar" "Ukrainskaya Pravda"ya istinadən bildirir ki, Ukraynanın istintaq qrupu müəyyənləşdirib ki, bu ölkənin sabiq prezidenti Yanukoviçin qaçışını RF-nin generallarından biri və prezident Putinin mühafizəçilərindən biri təşkil edib. Sayt ""Побег Януковича организовали генерал РФ и охранник Путина" məqaləsində yazır: "Следствие установило личности российского генерала и охранника президента РФ Владимира Путина, организовывавших переправку бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. Об этом заявил прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью российскому изданию "Новая газета". Донской сообщил, что Янукович в феврале 2014 дважды был на территории РФ.
"Первый раз — в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. – ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники — вопрос открытый", - сказал он.
"На территории Российской Федерации Янукович находился десять-двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано", - добавил Донской.
Он рассказал, что около 13.00 по Киеву Янукович вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России.
"В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - сказал он.
Как известно, по "делу Майдана" Януковичу инкриминируется организация умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, статья 115, часть 2 УК Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также он подозревается в создании преступных организаций, статья 255, организации превышение власти сотрудниками правоохранительных органов, статья 365, и ряде других преступлений".
Təqdim etdi: Azad


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
25 ildir bizsiz olan Laçın və Laçınsız olan bizlər...

09:07 25 ildir bizsiz olan Laçın və Laçınsız olan bizlər...

“ƏRZAQ TƏDARÜKÜ VƏ TƏCHİZATI”NDA FERMERLƏRƏ KREDİT NECƏ VERİLİR?-YENİLƏNDİ-VİDEO

07:35
“ƏRZAQ TƏDARÜKÜ VƏ TƏCHİZATI”NDA FERMERLƏRƏ KREDİT NECƏ VERİLİR?-YENİLƏNDİ-VİDEO

ÇOVDAROV HƏDƏLƏDİ:

14:15
ÇOVDAROV HƏDƏLƏDİ:"Mən danışsam vətəndaş müharibəsi..."

10:35
"Yeni Müsavat"dan "Təzadlar"ın araşdırma yazısına dəstək

Yəməndə vəba epidemiyası nəticəsində 115 nəfər ölüb

18:44 Yəməndə vəba epidemiyası nəticəsində 115 nəfər ölüb

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək

11:24 Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək

Rejissor:

17:01 Rejissor:"25 il əvvəl ailə qurdum, amma toyumuzu 10 il sonra etdik"

ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

10:46
ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

Əməkdar artisti borcuna görə evindən çıxarırlar:

10:29 Əməkdar artisti borcuna görə evindən çıxarırlar: "İntihar edəcəm" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.