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Fərhad Əhmədov: "Опять они пытаются придать вопросу скандальный душок"
...Во всех смыслах хорошо мне известный сайт Нaqqin.az обрушился на меня с яростными обвинениями в ответ на материал на моей страничке в фейсбуке.
https://haqqin.az/news/102944
Сайт этот мне хорошо известен (может быть даже слишком хорошо известен), но даже меня он на этот раз поразил.
Во-первых, феноменальной оперативностью.
Я разместил свой материал в 22:00, а уже в 1:49 ночи был опубликован обширный ответ со ссылками, цитатами и интервью. Как же кому-то не спалось!
Во-вторых, абсурдностью самой постановки вопроса. Заняв последовательно ангажированную позицию, haqqin.az обвиняет меня в том, я «откровенно лгу», говоря, что Натика Алиева можно было спасти. При этом я якобы делаю это исключительно из любви к сенсациям и стремления к популярности.
Отвечу на оба обвинения.
Я прекрасно понимаю, что после смерти человека, тем более человека публичного, врачи стараются отвести любые подозрения в своей вине. Врачи, как и любые чиновники, умеют написать правильные отчеты, где все будет будет выглядеть идеально. Думаю, что если бы берлинские врачи, делавшие Натику Алиеву в прошлом году операцию, прочитали материал haqqin.az, они точно также начали бы переводить стрелки на других.
То, что у меня написано это мое мнение, основное на том, что я видел собственными глазами и на словах тех, кто в разное время в эти дни был рядом с Натиком Алиевым. На основании их слов, я составил подробную хронологию той ночи и того утра. Там могли быть и ошибки.
Так оказалось, что доктор Хабиб Юзбашев теперь не заместитель, а главврач. Можно спорить, попросил ли Натик Алиев, чтобы его отвезли домой потому, что хорошо себя чувствовал, как это утверждает haqqin.az, или потому, что не видел реальной помощи от врачей, как считаю я.
В любом случае, Натик был не прав. Ведь почти сразу после этого у него остановилось сердце.
Но если сравнить то, что написано у меня и то, что «в противовес» излагает haqqin.az, в целом картина совпадает. Человек обратился за помощью в больницу, которой доверял, там его состояние резко ухудшилось, сердце остановилось, работу сердца восстановили, но решить проблему не смогли, пригласили специалистов из Турции, перевезли туда, готовили операцию, но он умер. Все.
Как всегда дело в нюансах. Меня пытаются обвинить в чем-то, например, в том, что я отрицаю, что Натика поместили в реанимацию. Конечно же поместили, я об этом прямо пишу. Просто, как оказалось, немного поздно. Так что разница в одном — я считаю, что не было сделано всего, чтобы спасти человека. А мне в ответ говорят, что все идеально и что я во имя сенсации хочу обвинить ни в чем не повинных врачей.
Виноваты врачи или нет это Господь решит. Я юридической оценки здесь не требую. Никого лично не обвиняю и пальцем не показываю. Я видел что врачи делали, что могли. И не только они. Когда для Натика потребовалось специальное оборудование, а в больнице его не было, доктор Рашад Махмудов (спасибо, что напомнили мне фамилию этого прекрасного человека) звонил в Нахичивань. И оттуда, благодаря помощи Васифа Талыбова, это оборудование было доставлено в Баку. Вообще с определенного момента помогали все. И Президент и Первый вице-президент. Благодаря им прилетели специалисты из Турции и был предоставлен специальный самолет.
Так что термин «преступная халатность» не я написал, а haqqin.az. Это его вина, что он пытается перевести разговор в юридическую плоскость.
А главная вина этого сайта в том, что он везде ищет сенсации. Притом всегда. Ко всем моим материалам, которые там размещались за последние годы, они давали откровенно ложные, псевдо-сенсационные заголовки. Иногда они прямо противоречили моему тексту.
Мне самому никакие сенсации абсолютно не нужны. Сенсации нужны только haqqin.az. И только им. Опять они пытаются придать вопросу скандальный душок. Все время повторяют, что я миллиардер (как будто кроме денег нет никаких критериев), пытаются копаться в грязном белье, вновь вытаскивают на поверхность подробности моего развода. И все это по поводу моей скорби о смерти друга! Надеются спровоцировать на что-то? На что?
Напоминаю. Если я что-то пишу, то только когда не могу молчать, или же в ответ на какие-то чудовищные обвинения, которые время от времени с завидным упорством на меня обрушиваются. А сейчас я потерял друга. ДРУГА!!! И молчать не буду. Даже под градом тех мелких дробинок, которые в меня сыплют. Меня они ранить не могут.
Я не блогер, я не поп-звезда, я не политический кандидат. Популярность мне не нужна. Пишу только по необходимости. Раньше делал это на все том же haqqin.az, а потом только здесь на фейсбуке.
Может поэтому они там на haqqin.az и бесятся?
P. S. К сожалению, все мои попытки разместить мой ответ на haqqin.az были тщетными. Ответ они не принимали. Вот такое средство "массовой информации". Поливает кого хочет, а ответить не даёт.
https://haqqin.az/news/102944
Сайт этот мне хорошо известен (может быть даже слишком хорошо известен), но даже меня он на этот раз поразил.
Во-первых, феноменальной оперативностью.
Я разместил свой материал в 22:00, а уже в 1:49 ночи был опубликован обширный ответ со ссылками, цитатами и интервью. Как же кому-то не спалось!
Во-вторых, абсурдностью самой постановки вопроса. Заняв последовательно ангажированную позицию, haqqin.az обвиняет меня в том, я «откровенно лгу», говоря, что Натика Алиева можно было спасти. При этом я якобы делаю это исключительно из любви к сенсациям и стремления к популярности.
Отвечу на оба обвинения.
Я прекрасно понимаю, что после смерти человека, тем более человека публичного, врачи стараются отвести любые подозрения в своей вине. Врачи, как и любые чиновники, умеют написать правильные отчеты, где все будет будет выглядеть идеально. Думаю, что если бы берлинские врачи, делавшие Натику Алиеву в прошлом году операцию, прочитали материал haqqin.az, они точно также начали бы переводить стрелки на других.
То, что у меня написано это мое мнение, основное на том, что я видел собственными глазами и на словах тех, кто в разное время в эти дни был рядом с Натиком Алиевым. На основании их слов, я составил подробную хронологию той ночи и того утра. Там могли быть и ошибки.
Так оказалось, что доктор Хабиб Юзбашев теперь не заместитель, а главврач. Можно спорить, попросил ли Натик Алиев, чтобы его отвезли домой потому, что хорошо себя чувствовал, как это утверждает haqqin.az, или потому, что не видел реальной помощи от врачей, как считаю я.
В любом случае, Натик был не прав. Ведь почти сразу после этого у него остановилось сердце.
Но если сравнить то, что написано у меня и то, что «в противовес» излагает haqqin.az, в целом картина совпадает. Человек обратился за помощью в больницу, которой доверял, там его состояние резко ухудшилось, сердце остановилось, работу сердца восстановили, но решить проблему не смогли, пригласили специалистов из Турции, перевезли туда, готовили операцию, но он умер. Все.
Как всегда дело в нюансах. Меня пытаются обвинить в чем-то, например, в том, что я отрицаю, что Натика поместили в реанимацию. Конечно же поместили, я об этом прямо пишу. Просто, как оказалось, немного поздно. Так что разница в одном — я считаю, что не было сделано всего, чтобы спасти человека. А мне в ответ говорят, что все идеально и что я во имя сенсации хочу обвинить ни в чем не повинных врачей.
Виноваты врачи или нет это Господь решит. Я юридической оценки здесь не требую. Никого лично не обвиняю и пальцем не показываю. Я видел что врачи делали, что могли. И не только они. Когда для Натика потребовалось специальное оборудование, а в больнице его не было, доктор Рашад Махмудов (спасибо, что напомнили мне фамилию этого прекрасного человека) звонил в Нахичивань. И оттуда, благодаря помощи Васифа Талыбова, это оборудование было доставлено в Баку. Вообще с определенного момента помогали все. И Президент и Первый вице-президент. Благодаря им прилетели специалисты из Турции и был предоставлен специальный самолет.
Так что термин «преступная халатность» не я написал, а haqqin.az. Это его вина, что он пытается перевести разговор в юридическую плоскость.
А главная вина этого сайта в том, что он везде ищет сенсации. Притом всегда. Ко всем моим материалам, которые там размещались за последние годы, они давали откровенно ложные, псевдо-сенсационные заголовки. Иногда они прямо противоречили моему тексту.
Мне самому никакие сенсации абсолютно не нужны. Сенсации нужны только haqqin.az. И только им. Опять они пытаются придать вопросу скандальный душок. Все время повторяют, что я миллиардер (как будто кроме денег нет никаких критериев), пытаются копаться в грязном белье, вновь вытаскивают на поверхность подробности моего развода. И все это по поводу моей скорби о смерти друга! Надеются спровоцировать на что-то? На что?
Напоминаю. Если я что-то пишу, то только когда не могу молчать, или же в ответ на какие-то чудовищные обвинения, которые время от времени с завидным упорством на меня обрушиваются. А сейчас я потерял друга. ДРУГА!!! И молчать не буду. Даже под градом тех мелких дробинок, которые в меня сыплют. Меня они ранить не могут.
Я не блогер, я не поп-звезда, я не политический кандидат. Популярность мне не нужна. Пишу только по необходимости. Раньше делал это на все том же haqqin.az, а потом только здесь на фейсбуке.
Может поэтому они там на haqqin.az и бесятся?
P. S. К сожалению, все мои попытки разместить мой ответ на haqqin.az были тщетными. Ответ они не принимали. Вот такое средство "массовой информации". Поливает кого хочет, а ответить не даёт.
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