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ASİF MƏRZİLİ 2 YAŞLI ZƏHRANIN ÖLÜMÜNÜ UKRAYNA KİV-NDƏ ŞƏRHLƏDİ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/7/2017
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"Təzadlar"ın baş redaktoru Asif Mərzili Ukraynanın nüfuzlu "Украинская правда" saytında 2 yaşlı Zəhranın dünən ermənilərin açdığı güllədən öldürülməsi ilə bağlı adı çəkilən saytda yayımlanan "Украина призывает вернуть некоторые захваченные боевиками территории" başlıqlı məqalənin şərh hissəsində yayımlayıb. "Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, Дарина Олифер.
"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - написала она на Facebook. По словам Олифер, украинская сторона также настаивает на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно "официальной денежной единицы" и "налоговой системы". Кроме того, переговорщики обратили внимание на атаки на безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. "Все случаи насилия по отношению к сотрудникам миссии должны быть расследования, а виновные – строго наказаны. В первую очередь, это касается трагического инцидента, из-за которого в апреле 2017 погиб представитель СММ", - отметила Олифер.
Она также добавила, что о нарастающей агрессии по отношению к патрулям СММ на территории ОРДЛО сказал сегодня и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик: он призвал представителей ОРДЛО не допускать такого развития событий.
Как известно, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса", -mətnli məqalənin şərh hissəndə isə Asif Mərzili FB səhifəsindən istinadla yazıb: "Убийство армянскими вооруженными формированиями двухлетней девочки и пожилой женщины – определенно кощунство, ужасный акт человеконенавистничества, сказал политолог, руководитель центра «Аналитика» Евгений Михайлов...".
Qeyd olunan yazının linki belədir: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/07/5/7148803/
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