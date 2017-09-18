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Саакашвили: у меня нет желания еще одну революцию устроить
Лидером "Движения новых сил" Саакашвили обещает, что акция в Киеве будет мирной. Об этом Саакашвили заявил во время митинга в Виннице, пишет местное издание "Винница.info". Как сообщается, встречали Саакашвили в городе неоднозначно - с криками "Позор!", "Михаил", "Спасибо!".
Политик провел встречу с виннитчанами у памятника Коцюбинского, опоздав на 45 минут. Он повторил, что будет ездить по разным городам Украины и собирать требования, а после чего 17 октября они будут представлены в Киеве Президенту Украины и Кабинету Министров.
"Я решил объездить все регионы Украины, пообщаться с народом. Мы будем ездить и собирать требования ... 17 октября собираемся в Киеве очень мирно. Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устроить ", - заявил Саакашвили.
Накануне, в субботу Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На встречу с людьми он опоздал почти на полчаса. Вместе с ним в город прибыли народные депутаты Егор Соболев и Юрий Деревянко.
Как известно, после событий на границе, где вместе с несколькими депутатами он совершил прорыв на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, Саакашвили находился во Львове, затем, в частности, посетил Черновцы, а также анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.
Саакашвили заявлял, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом "все закончится, как в пункте пропуска" Шегини ".
Политик провел встречу с виннитчанами у памятника Коцюбинского, опоздав на 45 минут. Он повторил, что будет ездить по разным городам Украины и собирать требования, а после чего 17 октября они будут представлены в Киеве Президенту Украины и Кабинету Министров.
"Я решил объездить все регионы Украины, пообщаться с народом. Мы будем ездить и собирать требования ... 17 октября собираемся в Киеве очень мирно. Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устроить ", - заявил Саакашвили.
Накануне, в субботу Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На встречу с людьми он опоздал почти на полчаса. Вместе с ним в город прибыли народные депутаты Егор Соболев и Юрий Деревянко.
Как известно, после событий на границе, где вместе с несколькими депутатами он совершил прорыв на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, Саакашвили находился во Львове, затем, в частности, посетил Черновцы, а также анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.
Саакашвили заявлял, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом "все закончится, как в пункте пропуска" Шегини ".
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