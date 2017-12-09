Saakaşvili yenidən həbs edildi-SOS

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Лидер "Руха новых сил" был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.
Об этом УП стало известно из собственных источников. Полковник Юрий Покиньборода, в квартире которого был задержан Саакашвили, является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года. В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016 года покинул эту должность. Сам Покиньборода опубликовал видеообращение на своей странице в facebook, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.
При этом Покиньборода заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск. "Я должен был по закону поехать вместе с Михеилом Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска. Дали мне акт изъятия вещей, которые изъяли у меня в квартире, но не задержали", - рассказал Покиньборода.
В связи с этим полковник заявил, что его хотят подставить, сделать виноватым в аресте Саакашвили, для того чтобы отвлечь внимание от тех, кто сообщил правоохранителям о месте пребывания лидера РНС. При этом Покиньборода предположил свой дальнейший арест и выразил опасения за свою жизнь. "Я буду проводить собственное расследование... и если со мной что-то случится, значит я вышел на правильную финишную прямую... Сейчас я остался на свободе только потому, что они расчитывают на то, что меня кто-то уберет в месть за арест Миши", - заявил он.
Покиньборода заверил, что он не имеет отношения к аресту Саакашвили.
Лидер "Руха новых сил" был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.
Об этом УП стало известно из собственных источников. Полковник Юрий Покиньборода, в квартире которого был задержан Саакашвили, является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года. В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016 года покинул эту должность. Сам Покиньборода опубликовал видеообращение на своей странице в facebook, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.
При этом Покиньборода заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск. "Я должен был по закону поехать вместе с Михеилом Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска. Дали мне акт изъятия вещей, которые изъяли у меня в квартире, но не задержали", - рассказал Покиньборода.
В связи с этим полковник заявил, что его хотят подставить, сделать виноватым в аресте Саакашвили, для того чтобы отвлечь внимание от тех, кто сообщил правоохранителям о месте пребывания лидера РНС. При этом Покиньборода предположил свой дальнейший арест и выразил опасения за свою жизнь. "Я буду проводить собственное расследование... и если со мной что-то случится, значит я вышел на правильную финишную прямую... Сейчас я остался на свободе только потому, что они расчитывают на то, что меня кто-то уберет в месть за арест Миши", - заявил он.
Покиньборода заверил, что он не имеет отношения к аресту Саакашвили.
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