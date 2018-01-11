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Мировые СМИ о беглом азербайджанском ректоре

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 11/1/2018
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«Наследие» бывшего ректора Азербайджанского медицинского университета Эльшада Абдуллаева продолжает всплывать в публикациях мировых СМИ. Как известно (и это было доказано азербайджанским следствием), в медицинском центре этого университета проводилась незаконная трансплантации органов. И хотя «азербайджанский след» давно закрыт, а сам ректор в бегах, появляются новые подробности деятельности сети «черных трансплантологов».
Сегодня западные СМИ (Calgary Herald, Reuters и другие) сообщили об аресте на Кипре гражданина Израиля Моше Хареля, которого ожидает экстрадиция в Косово. Он обвиняется в том, что занимался поиском доноров для незаконных трансплантаций. С 2010 года Моше Харел находился в розыске по лини Интерпола.
…Началось все в ноябре 2008 года, когда гражданин Турции Йилмаз Алтун потерял сознание в аэропорту Приштины, столицы Косово. 23-летний молодой человек должен был лететь домой. Врачи обнаружили у него большую рану в области живота, а его левая почка исчезла.
Алтун сказал полиции, что он пожертвовал орган в клинике Medicus на окраине Приштины и за это ему заплатили большую сумму. Впоследствии он рассказывал, что лежал в той же комнате, что и 74-летний мужчина, который заплатил около 145000 долларов за пересадку органа, сообщала газета Guardian в 2010 году.
Обморок молодого человека стал первой костяшкой в домино, которое привело к обнаружению международного черного рынка органов. Отчаявшиеся доноры, в основном из Турции и бывшего Советского Союза выступали в качестве доноров. Покупатели платили от 80000 до 100000 евро за почки. Впоследствии международные прокуроры определили, что по меньшей мере у 23 человек в клинике Medicus были удалены органы. Произошло это за восемь месяцев 2008 года.
Европейский прокурор Джонатан Рател отмечает, что в клинике собирали «жестокий урожай бедных».
Несмотря на расследование, основные игроки, стоящие за операцией Medicus, продолжали уклоняться от правосудия. Но сейчас власти в Приштине объявили, что Моше Харель был арестован на Кипре.
Согласно Guardian, клинику Medicus возглавлял известный косовский уролог Лютфи Дервиши и его сын Арбан. Процедуры в клинике, как утверждается, выполнял Юсуф Эрсин Сонмез, турецкий хирург.
«Medicus был одной из клиник, которыми управляли Сонмез, Харель и другие», цитирует The Times слова прокурора Джонатала Рателя. «Мы нашли клиники в Азербайджане и других местах, и мы полагаем, что одна находилась даже в Южной Африке».
Азербайджанские правоохранительные органы, как уже сообщал haqqin.az, активно участвовали в расследовании. Следственный отдел по тяжким преступлениям Генпрокуратуры даже возбуждал уголовное дело по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. По этому делу в качестве свидетелей были допрошены сотрудники университета и медицинского центра, а также медперсонал, принимавший участие в хирургических операциях.
В связи с врачебной деятельностью были назначены судебно-медицинская, судебно-каллиграфическая экспертизы, а также технико-криминалистическая экспертиза документов, по которым были получены заключения. Был объявлен приговор суда по уголовному преследованию в Украине граждан Израиля и Украины, вступивших в преступный сговор с Эльшадом Абдуллаевым (ректором Азербайджанского международного университета), собрано достаточное количество доказательств, дающих основание для предъявления обвинения.
…Сейчас Эльшад Абдуллаева припеваючи живет в Европе и даже порой пытается критиковать азербайджанские власти.
Minval.az


         

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