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Суд позволил Порошенко прятать указ о гражданстве Саакашвили
Киевский окружной админсуд Киева признал, что Администрация президента имела право не показывать указ о прекращении гражданства Михеила Саакашвили. Об этом сообщает проект "Доступ к правде".
В частности 16 января суд отказал истцу, правозащитнику Александру Павличенко, в удовлетворении иска, требованием которого было восстановить нарушенное право на информацию со стороны АП, которая отказалась предоставить в ответ на запрос копию указа президента о прекращении гражданства Саакашвили. Пока что судья объявил резолютивную часть решения, мотивационная будет обнародована через 10 дней.
Отмечается, что в суде представитель администрации Оксана Мышковец настаивала, что распорядитель информации не обязан ретушировать в документах конфиденциальную информацию, хотя это прямое требование Закона Украины "О доступе к публичной информации" ( "ограничению подлежит информация, а не документ"), и интересовалась у истца, что такое "трехсложный тест", который, согласно закону, является единственным правовым основанием для отказа в предоставлении информации. Как сообщалось, в сентябре 2017 года Администрация президента отказалась предоставить копию указа Петра Порошенко о прекращении гражданства Саакашвили, сославшись на ее конфиденциальность. Истец и автор запроса Павличенко отметил, что при отказе не был проведен "трехсложный тест", который является единственным законным основанием для отказа в предоставлении информации.
То есть ограничение доступа к информации должно соответствовать закону касательно соблюдения совокупности 3 требований:
1) исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка;
2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;
3) вред от обнародования такой информации превышает общественный интерес в ее получении.
По словам Павличенко, вреда от обнародования такой информации для Саакашвили нет.
Также истец считает, что можно было исключить из документа то, что считалось конфиденциальной информацией, и предоставить его с заретушированной частью.
В частности 16 января суд отказал истцу, правозащитнику Александру Павличенко, в удовлетворении иска, требованием которого было восстановить нарушенное право на информацию со стороны АП, которая отказалась предоставить в ответ на запрос копию указа президента о прекращении гражданства Саакашвили. Пока что судья объявил резолютивную часть решения, мотивационная будет обнародована через 10 дней.
Отмечается, что в суде представитель администрации Оксана Мышковец настаивала, что распорядитель информации не обязан ретушировать в документах конфиденциальную информацию, хотя это прямое требование Закона Украины "О доступе к публичной информации" ( "ограничению подлежит информация, а не документ"), и интересовалась у истца, что такое "трехсложный тест", который, согласно закону, является единственным правовым основанием для отказа в предоставлении информации. Как сообщалось, в сентябре 2017 года Администрация президента отказалась предоставить копию указа Петра Порошенко о прекращении гражданства Саакашвили, сославшись на ее конфиденциальность. Истец и автор запроса Павличенко отметил, что при отказе не был проведен "трехсложный тест", который является единственным законным основанием для отказа в предоставлении информации.
То есть ограничение доступа к информации должно соответствовать закону касательно соблюдения совокупности 3 требований:
1) исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка;
2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;
3) вред от обнародования такой информации превышает общественный интерес в ее получении.
По словам Павличенко, вреда от обнародования такой информации для Саакашвили нет.
Также истец считает, что можно было исключить из документа то, что считалось конфиденциальной информацией, и предоставить его с заретушированной частью.
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