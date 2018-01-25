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Баил может уйти под землю?-НАЧАЛАСЬ ЭВАКУАЦИЯ
В Исполнительной власти Сабаильского района проведено экстренное заседание специального штаба, созданного в связи с оползнями рядом с Бакинской телебашней на Баилском склоне, сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Сабаильского района.
Специальный штаб принял решение о начале фактической эвакуации людей из оползневой зоны. Сотрудники ИВ и полицейские встретились с людьми, проживающими в опасной зоне и предложили им временно оставить свои дома и поселиться у родственников.
Кроме того, для переселения проживающих вблизи телебашни людей были созданы временные прибежища. Территория в настоящее время взята под контроль сотрудниками полиции. Haqqin.az обратился за прояснением ситуации к главе Национальной службы геологоразведки, геологического планирования и экспедиции Министерства экологии и природных ресурсов Азизу Гаралову.
«Оползневая зона расположена на Баиловском склоне, около телебашни. Эта зона отмечена в специализированных атласах как территория, подверженная к оползням. В последнее время зона оползня расширилась.
Также на территории, называемой «Баиловский овраг», расположенной на правой стороне Баиловского склона, образовалась трещина длинной в 80 метров.
Еще в ноябре на этом участке были зафиксированы различные трещины в несколько сантиметров. За последние 3 месяца трещины увеличились до 8 метров. Оползень охватил около 7 гектаров территории района. Пострадали жилые дома. Началась эвакуация населения.
В настоящее время наши специалисты проводят на указанном участке соответствующие исследования, расставлены маяки, обозначающие зону природного бедствия. Внизу баиловского склона так же появилось около 50 трещин различной величины. В среднем ширина разрывы земли составляют 20-25 см. Кроме сотрудников нашего ведомства там работают специалисты МЧС, Академии Наук и других структур. Специалисты выясняют охват, характер, причины оползня, а также возможные последствия. Результаты исследований будут представлены правительству. Остановить или предотвратить оползень каким-то образом, как и любые другие тектонические процессы, невозможно.
Наши специалисты настоятельно рекомендовали и продолжают настаивать на приостановлении строительства на оползневой территории. Строительство уменьшает устойчивость земли и ускоряет оползневые процессы. Наибольшее беспокойство выражает то, что оползень находится в активной фазе. Положение угрожающее!»
Специальный штаб принял решение о начале фактической эвакуации людей из оползневой зоны. Сотрудники ИВ и полицейские встретились с людьми, проживающими в опасной зоне и предложили им временно оставить свои дома и поселиться у родственников.
Кроме того, для переселения проживающих вблизи телебашни людей были созданы временные прибежища. Территория в настоящее время взята под контроль сотрудниками полиции. Haqqin.az обратился за прояснением ситуации к главе Национальной службы геологоразведки, геологического планирования и экспедиции Министерства экологии и природных ресурсов Азизу Гаралову.
«Оползневая зона расположена на Баиловском склоне, около телебашни. Эта зона отмечена в специализированных атласах как территория, подверженная к оползням. В последнее время зона оползня расширилась.
Также на территории, называемой «Баиловский овраг», расположенной на правой стороне Баиловского склона, образовалась трещина длинной в 80 метров.
Еще в ноябре на этом участке были зафиксированы различные трещины в несколько сантиметров. За последние 3 месяца трещины увеличились до 8 метров. Оползень охватил около 7 гектаров территории района. Пострадали жилые дома. Началась эвакуация населения.
В настоящее время наши специалисты проводят на указанном участке соответствующие исследования, расставлены маяки, обозначающие зону природного бедствия. Внизу баиловского склона так же появилось около 50 трещин различной величины. В среднем ширина разрывы земли составляют 20-25 см. Кроме сотрудников нашего ведомства там работают специалисты МЧС, Академии Наук и других структур. Специалисты выясняют охват, характер, причины оползня, а также возможные последствия. Результаты исследований будут представлены правительству. Остановить или предотвратить оползень каким-то образом, как и любые другие тектонические процессы, невозможно.
Наши специалисты настоятельно рекомендовали и продолжают настаивать на приостановлении строительства на оползневой территории. Строительство уменьшает устойчивость земли и ускоряет оползневые процессы. Наибольшее беспокойство выражает то, что оползень находится в активной фазе. Положение угрожающее!»
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