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Появились подробности службы на Донбассе погибшего в Сирии генерала РФ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 29/1/2018
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Российский генерал Валерий Асапова, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке.
Об этом сообщает "Рейтер".
По информации агентства, на Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Здесь он был известен под позывным "Туман".
По словам младшего брата генерала Вячеслава Асапова, он находился в Украине в течение года.

Троe сепаратистов рассказали "Рейтеру", что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и что ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор. Асапов командовал ключевым подразделением боевиков - 1-м армейским корпусом.

Как стало известно, формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из сепаратистов рассказал, что во время службы на Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта.

Как известно, в сентябре 2017 года в ходе боевой операции в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Ранее украинская разведка сообщала, что Асапов руководит 1 армейским корпусом боевиков в Донецке.


         

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