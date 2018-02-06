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Саакашвили будет судиться с заместителем Луценко

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/2/2018
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Экс-президент Грузии Саакашвили будет судиться с заместителем генпрокурора Евгением Ениным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких глупцов рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедится, что они как всегда бессовестно лгут", - написал он, добавив новость "Украинские новостей "с заявлением Енина о свидетельствах Саакашвили.
Енин, как пишет издание, заявил, что Саакашвили фактически подтвердил факт разговора с Курченко.
"Он (Саакашвили - ред.) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", - отметил заместитель генпрокурора.
"Украинская правда" обратилась к Енину за комментарием, однако пока не получила ответа.
Как известно, 26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.
Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
16 февраля в Кассационном административном суде Верховного Суда продолжат рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.


         

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