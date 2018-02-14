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Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/2/2018
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Экс-президент Грузии, лидер "Руху новых сил" Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал Саакашвили. При этом он добавил, что как никогда решительно настроен вернуть украинское гражданство.
Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.
Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы. Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.
Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.
"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.


         

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