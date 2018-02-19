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Трамп заявил, что Россия, вмешавшись в выборы в США, достигла своей цели

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 19/2/2018
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было посеять разногласия и хаос, то ей это удалось.
Об этом он написал в twitter.
"Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" – написал Трамп.
Часом ранее Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США.
"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером". Российской "мистификацией" было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией - он никогда не был", - заявил Трамп.
Kак известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.
Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверых - в краже личных данных других людей.
Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.


         

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