- 11:24 Dəhşətli qəzada ölən oğlan BDU-nun tələbəsi imiş
- 19:23 Salyandakı yol qəzasında ölənlər və yaralananlar var
- 16:07 Ağdaşda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var
- 12:34 17 yaşlı qızla 18 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü
- 10:29 31 yaşlı Şahin İbrahimov özünü asdı
-
20:40
Yol qəzasında iki nəfərin ölümünə səbəb olan sürücü həbs edildi
- 13:06 DİN Bakının mərkəzində baş verən dəhşətli qəza ilə bağlı məlumat yaydı
-
07:31
Qaradağlı faciəsindən 26 il ötür
- 22:20 Moskvada 4 yaşlı azərbaycanlı qız şaxtadan donaraq ölüb
- 19:37 Heydər ƏIiyev prospektindəki dəhşətli qəzada 2 ölü, 2 yaralı var
-
13:37
Bakıda silahlı şəxs tutuldu
- 11:52 Xırdalandakı qətllə bağlı MƏHKƏMƏ BAŞLADI
Трамп заявил, что Россия, вмешавшись в выборы в США, достигла своей цели
Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было посеять разногласия и хаос, то ей это удалось.
Об этом он написал в twitter.
"Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" – написал Трамп.
Часом ранее Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США.
"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером". Российской "мистификацией" было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией - он никогда не был", - заявил Трамп.
Kак известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.
Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверых - в краже личных данных других людей.
Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.
Об этом он написал в twitter.
"Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" – написал Трамп.
Часом ранее Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США.
"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером". Российской "мистификацией" было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией - он никогда не был", - заявил Трамп.
Kак известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.
Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверых - в краже личных данных других людей.
Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər