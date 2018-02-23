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Пограничники не знают, кто и за сколько транспортировал Саакашвили-ŞOK VİDEO

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 23/2/2018
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Государственная пограничная служба заявляет, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета. Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запрос "Украинской правды".
"Администрация Государственной пограничной службы не является распорядителем информации относительно самолета, которым Саакашвили был возвращен в Республику Польша, стоимости перелета, кто платил за перелет и его сопровождал в самолете", - говорится в ответе.
Также в ГПС подчеркнули, что "сведения относительно обстоятельств реадмиссии Саакашвили относятся к информации с ограниченным доступом".
При этом пограничники утверждают, что действовали законно, а возвращение Саакашвили в страну, из которой он незаконно прибыл в Украину, осуществлялось по стандартной процедуре. Таким образом, до сих пор неизвестно, кто и как осуществлял транспортировку Саакашвили в Польшу.
Как известно, ранее Государственная миграционная служба на запрос СМИ сообщила, что не организовывала транспортировку Саакашвили во время его реадмиссии с Украины в Польшу. 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.
Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.
Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании Jet Story. Стоимость перелета – 8 тысяч евро.mЖурналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.
"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами", – подтвердили информацию в польской компании Jet Story.
Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.


         

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