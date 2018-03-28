- 15:43 Məhkəmə keçmiş polis rəisini azadlığa niyə buraxmadı?
-
13:01
Həsən Ruhaninin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb
- 08:25 Meyiti şkafdan tapılan öldürülməyibmiş?-CİNAYƏT
- 12:21 Azərbaycan silah məsələsində Rusiyadan ciddi narazıdır
- 11:39 "Azərbaycan heç kimə fikir vermədən dərhal hücuma keçəcək...”
-
19:27
CEK LONDON: "QONUR CANAVAR" (hekayə)
- 12:21 Əfsanəvi Ronaldinyo siyasətə qoşulur
-
13:32
Terror aktı nəticəsində 26 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2
- 20:31 Nişanlı gənc özünü buna görə öldürdü
- 10:42 İKİ BOLQARISTAN VƏTƏNDAŞI GÖYGÖLDƏ YOL QƏZASINDA ÖLÜB
- 22:40 Salyanda arvad paltarında silsilə oğurluqlar edən ələ keçdi
- 19:30 Səudiyyə Ərəbistanında qadınlara qara çadra tələbi götürüldü-ŞOK
Аллахшукюр Пашазаде о своей недвижимости за границей и nəzir qutusu
«Разговоры о том, что у меня много недвижимости, – клевета, которая носит провокационный характер». Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.
А.Пашазаде отметил, что на эту тему он говорил и с главой государства.
«Я беседовал с президентом на эту тему. Не понимаю, в чем причина такой клеветы? Говорят, будто у меня много недвижимости в Азербайджане и за границей. Все это - провокация. Во-первых, вы должны быть рады тому, что ваш шейх силен.
Во-вторых, за границей и без того наговаривают на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей. Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований, и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение?» - сказал он.
А.Пашазаде отметил, что на эту тему он говорил и с главой государства.
«Я беседовал с президентом на эту тему. Не понимаю, в чем причина такой клеветы? Говорят, будто у меня много недвижимости в Азербайджане и за границей. Все это - провокация. Во-первых, вы должны быть рады тому, что ваш шейх силен.
Во-вторых, за границей и без того наговаривают на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей. Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований, и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение?» - сказал он.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər