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Аллахшукюр Пашазаде о своей недвижимости за границей и nəzir qutusu

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/3/2018
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«Разговоры о том, что у меня много недвижимости, – клевета, которая носит провокационный характер». Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.
А.Пашазаде отметил, что на эту тему он говорил и с главой государства.
«Я беседовал с президентом на эту тему. Не понимаю, в чем причина такой клеветы? Говорят, будто у меня много недвижимости в Азербайджане и за границей. Все это - провокация. Во-первых, вы должны быть рады тому, что ваш шейх силен.
Во-вторых, за границей и без того наговаривают на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей. Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований, и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение?» - сказал он.


         

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