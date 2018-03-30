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Порошенко подал декларацию о доходах

Порошенко подал декларацию о доходах

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Порошенко подал декларацию о доходах

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Tarix: 30/3/2018
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Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен. Как передает tezadlar.az со ссылкой на пресс-служба президента. "Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен - проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранил на банковских счетах в прошлом году, уменьшилась за год на 430 000 долларов.
В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.
"Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом", - отмечает пресс-служба.
Как известно, согласно декларации Порошенко за 2016 год, общая сумма его дохода составила 12 295 570 гривен, заработная плата тогда составила 366 342 гривен, проценты - 11 902 976 гривен, отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривен.
По данным декларации Порошенко за 2016 год, в банках он хранил 80 780 гривен (из них 34 390 гривен его, а остальные его жены Марины Порошенко), 26 984 454 долларов (1 063 988 млн из них он хранит в Ротшильд Банк АГ, а остальные в собственном "Международном инвестиционном банке"), 14185 евро (из них 9 885 принадлежат ему, а остальные жене), 393 фунтов стерлингов.
В наличности в 2016 году Порошенко был 60 тысяч долларов и 180 тысяч гривен.
Кроме того, его жена Марина Порошенко в 2016 году заработала 75 тысяч гривен в виде зарплаты в "Благотворительном Фонде Петра Порошенко".


         

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