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Эрдоган назвал Нетаньяху "захватчиком" и "террористом"

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Tarix: 2/4/2018
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху "захватчиком" и "террористом" – в связи с гибелью 15 палестинцев в минувшую пятницу и в ответ на критику турецких военных со стороны Нетаньяху. Как передает tezadlar.az со ссылкой на Радио Свобода.
Конфликт между лидерами Израиля и Турции разгорелся после того, как Анкара подвергла критике действия израильских военных во время столкновений на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых 15 палестинцев погибли и сотни получили ранения.
Нетаньяху в ответ написал в твиттере, что армию его страны не должны "поучать те, кто в течение многих лет бомбит мирное население", имея в виду Турцию и ее операции против курдов в Сирии, Ираке и самой Турции.
В ответ Эрдоган, выступая перед своими сторонниками, обрушился с критикой на Нетаньяху и на само Государство Израиль, обвинив его в агрессии против палестинцев, назвав "террористическим" и заявив, что его в мире "никто не любит".
Напомним, 30 марта палестинцы начался шестинедельный протест - так называемый "Большой марш возвращения" вблизи границы Палестины с Израилем.
Десятки тысяч палестинцев, требуют права возвращения беженцев в Израиль, собрались в пяти местах вдоль огороженой 65-километровой границы, где было развернуты палаточные городки для запланированного протеста.
Европейский союз призывает к независимому расследованию столкновений на израильско-палестинской границе.


         

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