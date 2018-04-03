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Германская полиция расследует инцидент с участием азербайджанского депутата – политэмигранты?

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 3/4/2018
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Правоохранительные органы Германии расследуют инцидент, произошедший 31 марта в Кельне, на мероприятии, организованном по инициативе депутата парламента Азербайджана Адыля Алиева. Лица, пострадавшие в ходе инцидента подали на него жалобу в полицию.
Мероприятие проводилось в одной из гостиниц Кельна совместно азербайджанской и турецкой диаспорской организациями под лозунгом: "Да, здравствует наша республика, Азербайджано-Турецкий союз, вперед с Ильхамом".
По заявлениям азербайджанских политэмигрантов, их не пустили на встречу, хотя ранее было объявлено, что оно открыто для всех. При этом, телохранители депутата применили силу и избили нескольких политэмигрантов.
Среди пострадавших был и активист Рауф Бабаев, которого пустили на мероприятие и даже позволили выступить, но когда он стал критиковать правительство Азербайджана, его согнали со сцены и избили.
Наряду с Бабаевым в полицию обратились и Ровшан Гамбар (брат главы Центра национальной стратегической мысли Исы Гамбара) и ряд других лиц.
Заявители просят начать уголовное расследование и запретить въезд в Германию участникам насилия.
"Ответственность несет Адыль Алиев - организатор мероприятия. Я попытался не
допустить избиение молодого человека за критику властей, но меня схватили и выволокли из зала, а затем, пиная ногами, спустили с лестницы", - сказал радио "Азадлыг" Ровшан Гамбар.
B социальных сетях появилось видео выступления Бабаева, который выражает несогласие, что встреча проходит под лозунгом: "Bперед с Ильхамом Алиевым", поскольку нынешняя власть вынудила покинуть страну сотни молодых людей, как и он сам.
"Bы сегодня проводите мероприятие в связи с Республикой. Однако нынешняя власть уничтожает все ценности республики", - заявил он. B этот момент Адыль Алиев прерывает его выступление, требуя не превращать мероприятие в политическую полемику и подходит к трибуне. Еще несколько человек выгоняют Бабаева из зала. Сам Бабаев заявил "Радио Азадлыг", что его увели в столовую и избили там, повредив ребро и почки, и у него есть медицинское заключение об этом. По словам Бабаева, его избивал Гюльага Джабаров - заместитель Адыля Алиева в федерации кикбоксинга.
Сам Адыль Алиев на своей странице в Facebook отверг обвинения в свой адрес. B зал не пустили тех, кто пытались войти в зал с плакатами оскорбительного содержания в адрес президента Азербайджана, утверждает он.
Он отрицает также, что поехал на мероприятие со спортсменами. Его сопровождали только двое членов Федерации киксбоксинга. "У меня в различных странах мира есть друзья спортсмены, и они всегда участвуют на моих мероприятиях", - утверждает Алиев. -06D-


         

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