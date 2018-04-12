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Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/4/2018
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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поговорили об отравлении в Солсбери, реформах в Украине и осудили агрессию России на Донбассе и в Крыму. Как сообщает Tezadlar.az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Украины.

В ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством в связи с отравлением Сергея Скрипача в городе Солсбери и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.

Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ.

В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом.


         

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