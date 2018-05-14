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Ильхам Алиев: «Азербайджанский флаг будет поднят в Ханкенди»
«Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Об этом сообщает tezadlart.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.
"Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров, никогда не была, и не будет никогда. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят создать второе армянское государство на азербайджанской земле. Если кто-то думает по-другому, я считаю, что он живет с напрасными иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена в полном объеме и без всяких условий. Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана", - сказал президент.
Напомним, что вот уже несколько дней новый премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с радикальными заявлениями и призывами ужесточить армянскую позицию на переговорных процессах и признать в одностороннем порядке независимость самопровозглашенной «НКР».
"Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров, никогда не была, и не будет никогда. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят создать второе армянское государство на азербайджанской земле. Если кто-то думает по-другому, я считаю, что он живет с напрасными иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена в полном объеме и без всяких условий. Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана", - сказал президент.
Напомним, что вот уже несколько дней новый премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с радикальными заявлениями и призывами ужесточить армянскую позицию на переговорных процессах и признать в одностороннем порядке независимость самопровозглашенной «НКР».
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