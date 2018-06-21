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Зампред GünayBank похитил 100 миллионов и сбежал из Азербайджана
В Азербайджане провернута невиданная по масштабу финансовая махинация. Управляющий крупного банка бежал из страны, прихватив с собой фантастическую сумму – 100 миллионов манатов.
Как стало известно haqqin.az из источников в банковских кругах, речь идет об одном из первых коммерческих банков Азербайджана – GünayBank. Зампред правления этого банка Эмин Зейналов похитил деньги вкладчиков. Предполагается, что сумма в 100 миллионов манатов была заблаговременно выведена в офшоры. Что касается личности Эмина Зейналова, то он долгие годы возглавлял департамент в одном из крупнейших банков страны. В апреле 2017 года он был назначен на должность зампреда GünayBank.
В ближайшие дни haqqin.az попытается пролить свет на подробности невиданной в Азербайджане банковской аферы и узнать как Эмину Зейналову удалось похитить такую огромную сумму денег.
ОАО GünayBank функционирует в Азербайджане с 1992 года. Несмотря на кризис 2015 года, банку удалось устоять и продолжить свою деятельность. Более того, GünayBank был одним из немногих банков, которым удалось завершить прошлый год без убытков.
Основными акционерами банка являются Махмуд Мамедов и его жена Егяна Ширинова. Они владеют 89,76% акций банка. Махмуд Мамедов возглавляет Наблюдательный совет банка. По данным 2017 года, общие активы банка составляли 186 миллионов манатов. Таким образом, Эмин Зейналов фактически опустошил банк.
Как стало известно haqqin.az из источников в банковских кругах, речь идет об одном из первых коммерческих банков Азербайджана – GünayBank. Зампред правления этого банка Эмин Зейналов похитил деньги вкладчиков. Предполагается, что сумма в 100 миллионов манатов была заблаговременно выведена в офшоры. Что касается личности Эмина Зейналова, то он долгие годы возглавлял департамент в одном из крупнейших банков страны. В апреле 2017 года он был назначен на должность зампреда GünayBank.
В ближайшие дни haqqin.az попытается пролить свет на подробности невиданной в Азербайджане банковской аферы и узнать как Эмину Зейналову удалось похитить такую огромную сумму денег.
ОАО GünayBank функционирует в Азербайджане с 1992 года. Несмотря на кризис 2015 года, банку удалось устоять и продолжить свою деятельность. Более того, GünayBank был одним из немногих банков, которым удалось завершить прошлый год без убытков.
Основными акционерами банка являются Махмуд Мамедов и его жена Егяна Ширинова. Они владеют 89,76% акций банка. Махмуд Мамедов возглавляет Наблюдательный совет банка. По данным 2017 года, общие активы банка составляли 186 миллионов манатов. Таким образом, Эмин Зейналов фактически опустошил банк.
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