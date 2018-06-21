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Зампред GünayBank похитил 100 миллионов и сбежал из Азербайджана

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 21/6/2018
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В Азербайджане провернута невиданная по масштабу финансовая махинация. Управляющий крупного банка бежал из страны, прихватив с собой фантастическую сумму – 100 миллионов манатов.
Как стало известно haqqin.az из источников в банковских кругах, речь идет об одном из первых коммерческих банков Азербайджана – GünayBank. Зампред правления этого банка Эмин Зейналов похитил деньги вкладчиков. Предполагается, что сумма в 100 миллионов манатов была заблаговременно выведена в офшоры. Что касается личности Эмина Зейналова, то он долгие годы возглавлял департамент в одном из крупнейших банков страны. В апреле 2017 года он был назначен на должность зампреда GünayBank.
В ближайшие дни haqqin.az попытается пролить свет на подробности невиданной в Азербайджане банковской аферы и узнать как Эмину Зейналову удалось похитить такую огромную сумму денег.
ОАО GünayBank функционирует в Азербайджане с 1992 года. Несмотря на кризис 2015 года, банку удалось устоять и продолжить свою деятельность. Более того, GünayBank был одним из немногих банков, которым удалось завершить прошлый год без убытков.
Основными акционерами банка являются Махмуд Мамедов и его жена Егяна Ширинова. Они владеют 89,76% акций банка. Махмуд Мамедов возглавляет Наблюдательный совет банка. По данным 2017 года, общие активы банка составляли 186 миллионов манатов. Таким образом, Эмин Зейналов фактически опустошил банк.


         

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