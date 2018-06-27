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14:22
Лавров с советником Трампа обсудили Украину
В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Об этом сообщает российский МИД.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и Украины", - говорится в российском ведомстве.
Также там заявили, что значительное внимание на встрече политики уделили тематике двусторонних отношений РФ и США.
Международные и российские СМИ утверждают, что главной целью визита Болтона является подготовка встречи президента Дональда Трампа з российским коллегой Владимиром Путиным.
Позже в Москве началась встреча Путина и Болтона.
"Путин открыл собрание, повторив Болтону его частое утверждение о том, что отношения США и России находятся в плохом состоянии в значительной степени из-за внутренней политической обстановки в Соединенных Штатах", - пишет Washington Post.
"Ваш визит в Москву внушает надежду, что мы сможем предпринять первые шаги для восстановления полноценных отношений между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.
"Россия никогда не искала конфронтации, и я надеюсь, что сегодня мы сможем поговорить о том, что мы можем сделать с обеих сторон, чтобы восстановить полноценные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", - добавил он.
Болтон ответил, что надеется на то, что Россия и Соединенные Штаты смогут найти "сферы, где смогут договориться и добиться прогресса вместе".
Он сказал, что с нетерпением ждет "услышать о том, как успешно Россия справилась с чемпионатом мира".
В июле "The Washington Post", сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за последний год получил 115 тысяч долларов от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях.
В сентябре 2017 года в Киеве на дискуссионной панели, организованной Пинчуком, Болтон говорил о том, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США.
Об этом сообщает российский МИД.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и Украины", - говорится в российском ведомстве.
Также там заявили, что значительное внимание на встрече политики уделили тематике двусторонних отношений РФ и США.
Международные и российские СМИ утверждают, что главной целью визита Болтона является подготовка встречи президента Дональда Трампа з российским коллегой Владимиром Путиным.
Позже в Москве началась встреча Путина и Болтона.
"Путин открыл собрание, повторив Болтону его частое утверждение о том, что отношения США и России находятся в плохом состоянии в значительной степени из-за внутренней политической обстановки в Соединенных Штатах", - пишет Washington Post.
"Ваш визит в Москву внушает надежду, что мы сможем предпринять первые шаги для восстановления полноценных отношений между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.
"Россия никогда не искала конфронтации, и я надеюсь, что сегодня мы сможем поговорить о том, что мы можем сделать с обеих сторон, чтобы восстановить полноценные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", - добавил он.
Болтон ответил, что надеется на то, что Россия и Соединенные Штаты смогут найти "сферы, где смогут договориться и добиться прогресса вместе".
Он сказал, что с нетерпением ждет "услышать о том, как успешно Россия справилась с чемпионатом мира".
В июле "The Washington Post", сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за последний год получил 115 тысяч долларов от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях.
В сентябре 2017 года в Киеве на дискуссионной панели, организованной Пинчуком, Болтон говорил о том, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США.
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