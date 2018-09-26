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ÇEXİYA ALİ MƏHKƏMƏSİ İNFORMASİYA MƏNBƏYİNİN QORUNMASINDA JURNALİSTİ DƏSTƏKLƏDİ
Çexiyanın Ali Məhkəməsi informasiya mənbələrinin müdafiəsində peşəkarlıq nümayiş etdirdiyi üçün jurnalistin xeyrinə qərar verib. "Təzadlar" "Azadlıq Radiosu"na istinadən bildiri ki: "Верховный суд Чехии поддержал соблюдение права журналиста на защиту своих источников информации. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Это решение было вынесено по делу одного из самых известных чешских журналистов-расследователей Янека Кроупы, чей мобильный телефон подслушивала полиция, пытаясь понять, кто предоставил ему информацию о возможной коррупции при закупке бронетехники для чешской армии.
Кроупа расследовал дело о закупке бронетранспортеров Pandur для чешской армии. Тогда в результате журналистских расследований выяснилось, что производитель Pandur, австрийская фирма Steyr, пыталась продать свою продукцию нескольким чешским правительствам за цену, в несколько раз выше цены для других покупателей, и "за посреднические услуги" предлагала 18 млн евро. Таким образом Верховный суд отменил решение местного суда, который дал такое разрешение полиции 6 лет назад, и телефон журналиста прослушивался в течение пяти месяцев. По решению Верховного суда Чехии в Брно, прослушивать журналистов можно только в исключительных случаях, когда местный суд может доказать, почему он решил нарушить право на защиту источников. В постановлении Верховного суда говорится, что районный суд города Острава допустил ошибку, выдав разрешение на прослушивание журналиста. Районный суд, по мнению Верховного суда, должен всегда взвешивать, "есть ли общественный интерес по раскрытию источников настолько силен, что превосходит и конституционное право на свободу выражения, и право на сохранение в тайне источников информации".
***
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri əksər hallarda jurnalisti mənbəni açıqlamağa, yaxud jurnalistin peşə fəaliyyətinə zidd məcbur edən qərarlar verirlər.
A.Məmmədli
Это решение было вынесено по делу одного из самых известных чешских журналистов-расследователей Янека Кроупы, чей мобильный телефон подслушивала полиция, пытаясь понять, кто предоставил ему информацию о возможной коррупции при закупке бронетехники для чешской армии.
Кроупа расследовал дело о закупке бронетранспортеров Pandur для чешской армии. Тогда в результате журналистских расследований выяснилось, что производитель Pandur, австрийская фирма Steyr, пыталась продать свою продукцию нескольким чешским правительствам за цену, в несколько раз выше цены для других покупателей, и "за посреднические услуги" предлагала 18 млн евро. Таким образом Верховный суд отменил решение местного суда, который дал такое разрешение полиции 6 лет назад, и телефон журналиста прослушивался в течение пяти месяцев. По решению Верховного суда Чехии в Брно, прослушивать журналистов можно только в исключительных случаях, когда местный суд может доказать, почему он решил нарушить право на защиту источников. В постановлении Верховного суда говорится, что районный суд города Острава допустил ошибку, выдав разрешение на прослушивание журналиста. Районный суд, по мнению Верховного суда, должен всегда взвешивать, "есть ли общественный интерес по раскрытию источников настолько силен, что превосходит и конституционное право на свободу выражения, и право на сохранение в тайне источников информации".
***
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri əksər hallarda jurnalisti mənbəni açıqlamağa, yaxud jurnalistin peşə fəaliyyətinə zidd məcbur edən qərarlar verirlər.
A.Məmmədli
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