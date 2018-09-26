  



Пейзажи Эстонии в «Царицыно»

Пейзажи Эстонии в «Царицыно»

ƏDALƏT MURADOVUN DOSTLARINA BİR NEÇƏ SUAL- YENİLƏNDİ

ƏDALƏT MURADOVUN DOSTLARINA BİR NEÇƏ SUAL- YENİLƏNDİ

Sevil Nuriyeva: Allah Var, Gam yok....

Sevil Nuriyeva: Allah Var, Gam yok....

İlham Əliyev “Azərspace 2” peykinə görə Azərbaycan xalqını təbrik etdi

İlham Əliyev “Azərspace 2” peykinə görə Azərbaycan xalqını təbrik etdi

Эрдоган покинул зал заседаний ООН во время выступления Трампа?

Эрдоган покинул зал заседаний ООН во время выступления Трампа?

ÇEXİYA ALİ MƏHKƏMƏSİ İNFORMASİYA MƏNBƏYİNİN QORUNMASINDA JURNALİSTİ DƏSTƏKLƏDİ

ÇEXİYA ALİ MƏHKƏMƏSİ İNFORMASİYA MƏNBƏYİNİN QORUNMASINDA JURNALİSTİ DƏSTƏKLƏDİ


﻿

ÇEXİYA ALİ MƏHKƏMƏSİ İNFORMASİYA MƏNBƏYİNİN QORUNMASINDA JURNALİSTİ DƏSTƏKLƏDİ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 26/9/2018
image here

Çexiyanın Ali Məhkəməsi informasiya mənbələrinin müdafiəsində peşəkarlıq nümayiş etdirdiyi üçün jurnalistin xeyrinə qərar verib. "Təzadlar" "Azadlıq Radiosu"na istinadən bildiri ki: "Верховный суд Чехии поддержал соблюдение права журналиста на защиту своих источников информации. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Это решение было вынесено по делу одного из самых известных чешских журналистов-расследователей Янека Кроупы, чей мобильный телефон подслушивала полиция, пытаясь понять, кто предоставил ему информацию о возможной коррупции при закупке бронетехники для чешской армии.
Кроупа расследовал дело о закупке бронетранспортеров Pandur для чешской армии. Тогда в результате журналистских расследований выяснилось, что производитель Pandur, австрийская фирма Steyr, пыталась продать свою продукцию нескольким чешским правительствам за цену, в несколько раз выше цены для других покупателей, и "за посреднические услуги" предлагала 18 млн евро. Таким образом Верховный суд отменил решение местного суда, который дал такое разрешение полиции 6 лет назад, и телефон журналиста прослушивался в течение пяти месяцев. По решению Верховного суда Чехии в Брно, прослушивать журналистов можно только в исключительных случаях, когда местный суд может доказать, почему он решил нарушить право на защиту источников. В постановлении Верховного суда говорится, что районный суд города Острава допустил ошибку, выдав разрешение на прослушивание журналиста. Районный суд, по мнению Верховного суда, должен всегда взвешивать, "есть ли общественный интерес по раскрытию источников настолько силен, что превосходит и конституционное право на свободу выражения, и право на сохранение в тайне источников информации".
***
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri əksər hallarda jurnalisti mənbəni açıqlamağa, yaxud jurnalistin peşə fəaliyyətinə zidd məcbur edən qərarlar verirlər.
A.Məmmədli


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilib və...

20:01 Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilib və...

Elmar Vəliyevin daha bir videosu yayıldı – Bu dəfə yeriyir?– VİDEO

15:06 Elmar Vəliyevin daha bir videosu yayıldı – Bu dəfə yeriyir?– VİDEO

09:25
"RAİLVET" ŞİRKƏTİNİN DƏRMAN SAXTAKARLIĞI-KÜTLƏVİ HEYVAN QIRĞINI

Эрдоган покинул зал заседаний ООН во время выступления Трампа?

14:16 Эрдоган покинул зал заседаний ООН во время выступления Трампа?

İŞİD Mərkəzi Asiyada xilafət yaratmaq istəyir

16:27 İŞİD Mərkəzi Asiyada xilafət yaratmaq istəyir

Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

17:03 Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

Həftəbecər

14:01 Həftəbecər

Nuru Paşanın büstünün açılışı oldu-YENİLƏNDİ

19:09
Nuru Paşanın büstünün açılışı oldu-YENİLƏNDİ

Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

12:41
Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.