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Sevil Nuriyeva: Allah Var, Gam yok....
İş adamı Etimad İsmayılovun həyat yoldaşı Sevil Nuriyeva FRB səhifəsində bir həyəcanlı paylaşım edib. "Təzadlar" sayt oxucuları üçün hüznlə təqdim edir:
"...Bu dunya merdleri de, namerdleri de ayird eden yerdir.Nehayetde, Divana çıxacayıq... Menim Etimadım Merd Doguldu ve Merd kişi olaraq bu alemi terk etdi..
Cennetde onunla tekrar qovusmaq en boyuk arzumdur. Bugun 7 ci gündür ki, bu alemi terk etdi... Men ondan raziyam, dostlari, is gorduyu namuslu insanlar, gohumlari ondan razidir. Agzi oruclu, abdestli ve en son gun zekat vererek dunyadan köçdu. Allah senden razi olsun canimin içi. Sen Ilyasi nece gormek isteyirdinse, meni nece gormek isteyirdinse sene sözümdur, hamisi olacaq... Bugun dostlarindan, dostlarimdam mulk ve yasin suresi oxunmasini xahis edirem. Meni yalniz buraxmayan, dualarini eksik etmeyen, bassagligi veren, menim ciynime ciynini dayayan gercek dostlarimiza mutesekkirem. Allah sizleri gorusun ve derd vermesin.
Bu dünyada nefesim bedenimden cixan gune qeder Allahim üçun , Mefkurem ucun, davam ucun, Etimadim ucun, İlyasim ucun , dostlarim ucun yaxsi olmaga, merd olmaga, merhemetli olmaga davam edecem. Acim derin ve hec dinmeyecek. Amma CENNETDE qovusanadek , dua edecem Etimad... Seninle fexr etdim her zaman... Seninle birlikde gecirilen her an bir omur geder qiymetlidir, ezizdir EZİZIM. Arxanda qoydugun Merd Adam adi ucun sagol Canim. İlyasa buraxdigin en qiymetli miras budur. Meni gozle ezizim. Vaxt tamam olanda Allah cennetinde qovusduracaq, İnsallah.
Not. Sene alçaqca, qorxaqca, serefsizce saldiran pislik ise her iki dunyada bimar olacaq. Allahin edaletine sonsuz sukurler olsun. Ve Turkiye Devletinin Adaleti her seyi subhesiz ortaya cixaracaq. Qanimizi axidan biserefin , namussuzun cezasini Ilahi Adalete ve Turkiye Devletinin edaletine hevale edirem...".
"Təzadlar"ın dünənki sayında sabiq Azərbaycanın baş prokuroru İlyas İsmayılova dərin hüznlə başsağlığı dərc edilib.
AZAD
"...Bu dunya merdleri de, namerdleri de ayird eden yerdir.Nehayetde, Divana çıxacayıq... Menim Etimadım Merd Doguldu ve Merd kişi olaraq bu alemi terk etdi..
Cennetde onunla tekrar qovusmaq en boyuk arzumdur. Bugun 7 ci gündür ki, bu alemi terk etdi... Men ondan raziyam, dostlari, is gorduyu namuslu insanlar, gohumlari ondan razidir. Agzi oruclu, abdestli ve en son gun zekat vererek dunyadan köçdu. Allah senden razi olsun canimin içi. Sen Ilyasi nece gormek isteyirdinse, meni nece gormek isteyirdinse sene sözümdur, hamisi olacaq... Bugun dostlarindan, dostlarimdam mulk ve yasin suresi oxunmasini xahis edirem. Meni yalniz buraxmayan, dualarini eksik etmeyen, bassagligi veren, menim ciynime ciynini dayayan gercek dostlarimiza mutesekkirem. Allah sizleri gorusun ve derd vermesin.
Bu dünyada nefesim bedenimden cixan gune qeder Allahim üçun , Mefkurem ucun, davam ucun, Etimadim ucun, İlyasim ucun , dostlarim ucun yaxsi olmaga, merd olmaga, merhemetli olmaga davam edecem. Acim derin ve hec dinmeyecek. Amma CENNETDE qovusanadek , dua edecem Etimad... Seninle fexr etdim her zaman... Seninle birlikde gecirilen her an bir omur geder qiymetlidir, ezizdir EZİZIM. Arxanda qoydugun Merd Adam adi ucun sagol Canim. İlyasa buraxdigin en qiymetli miras budur. Meni gozle ezizim. Vaxt tamam olanda Allah cennetinde qovusduracaq, İnsallah.
Not. Sene alçaqca, qorxaqca, serefsizce saldiran pislik ise her iki dunyada bimar olacaq. Allahin edaletine sonsuz sukurler olsun. Ve Turkiye Devletinin Adaleti her seyi subhesiz ortaya cixaracaq. Qanimizi axidan biserefin , namussuzun cezasini Ilahi Adalete ve Turkiye Devletinin edaletine hevale edirem...".
"Təzadlar"ın dünənki sayında sabiq Azərbaycanın baş prokuroru İlyas İsmayılova dərin hüznlə başsağlığı dərc edilib.
AZAD
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