  



BAKIXANOVDA EYVANLARDA QURAŞDIRILAN PALTAR İPLƏRİ SÖKÜLÜR

BAKIXANOVDA EYVANLARDA QURAŞDIRILAN PALTAR İPLƏRİ SÖKÜLÜR

Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму

Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму

Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

ƏDALƏT MURADOVA 21 SUALLIQ SORĞU GÖNDƏRİLDİ

ƏDALƏT MURADOVA 21 SUALLIQ SORĞU GÖNDƏRİLDİ

Vahid Əziz:

Vahid Əziz: "Vətəndaş sərçələr"

NAZİR SAHİL BABAYEVİN RƏİSİ RÜŞVƏTƏ GÖRƏ HƏBS OLUNDU

NAZİR SAHİL BABAYEVİN RƏİSİ RÜŞVƏTƏ GÖRƏ HƏBS OLUNDU


﻿

Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 29/9/2018
image here

ООН примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом.
Как сообщает tezadlar.az, ob этом заявил президент Петр Порошенко в субботу на открытии Х международного экономического форума в Харькове.
"Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию", - сказал Порошенко.
Он отметил, что основной целью его визита на Генассамблею ООН было "активнее привлечь ООН к процессу деоккупации Крыма и Донбасса".
"Нам многое удалось", - сказал президент.
По его словам, в ООН было продемонстрировано, что Россия по-прежнему находится в международной изоляции.
Порошенко также рассказал, что его встреча с американскими инвесторами в Нью-Йорке "прошла абсолютно блестяще".
"Мы впервые не услышали никаких замечаний к украинской власти", - похвастался он.
"Иностранные инвесторы точно верят в перспективу Украины", - добавил президент.
Как сообщалось, 26 сентября во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко призвал принять резолюцию Генсамблеи ООН о соблюдении прав человека в оккупированном РФ Крыму.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Səməd Qurbanov Rusiya subyektləri və regionları ilə əlaqələr haqda

13:56 Səməd Qurbanov Rusiya subyektləri və regionları ilə əlaqələr haqda

Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

12:41
Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

KƏND TOYUQLARININ

15:43
KƏND TOYUQLARININ "İŞGÜZAR NÜFUZUNA" AĞIR ZƏRBƏ VURANLAR HƏBS EDİLDİ

Vahid Əziz:

11:11
Vahid Əziz: "Vətəndaş sərçələr"

Güclü zəlzələdən sonra sunami baş verib - YENİLƏNİB - VİDEO

19:26 Güclü zəlzələdən sonra sunami baş verib - YENİLƏNİB - VİDEO

Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

17:03 Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

12:24
"Əzizim"-Eyyub Yaqubovun ifasında-VİDEO

ETİMAD İSMAYILOVU GÜLLƏLƏYƏN GÖZƏL DƏMİROV SABİQ POLİS RƏİSİDİR

11:08
ETİMAD İSMAYILOVU GÜLLƏLƏYƏN GÖZƏL DƏMİROV SABİQ POLİS RƏİSİDİR

12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

16:17 12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.