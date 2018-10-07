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TÜRKİYƏNİN TANINMIŞ NƏŞRİ ELŞAD ABDULLAYEV BARƏDƏ ŞOK YAZI DƏRC EDİB
Türkiyənin tanınmış qəzeti tr-nyheter.com ləğv edilmiş ABU-nun sabiq rektoru Elşad Abdullayevlə bağlı maraqlı yazı dərc edib. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ramiz Zeynalov qəzetin bəzi suallarını cavablandırıb. "Təzadlar" Pravdainfo.org saytına istinadla həmin yazını orijinalda olduğu kimi təqdim edir:
...ABU’nun eski başkanı Elshad Abdullayev yeni bir video açtı. Buna ek olarak, basına ve cezaevindeki isminden dolayı üç ay hapis cezasına çarptırılan Arzu Kazimov ve avukatı Ramiz Zeynalov’u ağır bir şekilde suçladı. A. Abdullayev’in A.Kazimov’un kaçırma ile uğraşan örgütlü bir suç grubunun kasiyeri olduğunu iddia ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca, eski rektör avukat R. Zeynalov onu tehdit etmekte ısrar etti.
Avukat, gazetemizdeki ifadesinde tamamen farklı konulara değindi.
(Elşad Abdullayevin Rus istiparat servisinde çallşan oglu Elşen Abdullayev)
– Elshad Abdullayev’i tehdit ediyor musunuz ve ona karşı iddialarınız neler?
– 15 Mayıs 2009 tarihinde soruşturmanın kurbanı olarak gösterdiğim malzemelerin analizi, A.Kazimov ve ben arasındaki görüşmelerin analizi de dahil olmak üzere cezai kovuşturmaya neden oldu. A.Kazimov ve A.Kazimov arasında 4 sözleşme imzalandı. Sözleşmelerden hiçbiri noter onaylı değildir. Ancak görüşmelerinde Abdullayev, sözleşmelerin noter tasdikli olduğunu söyledi. Sadece bir sözleşmenin noter onaylı olması gerekmektedir. Bu 5-yollu bir sözleşme. Abdullayev’in erkek kardeşi suikastı ve Yasamal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2003’te yapılan dilekçeyle ilgili olarak polis şefi Zahid Dunyamaliev ile yapılan görüşme de bana katkıda bulunuyor.
Elşad Abdullayev ve karısı 2011 yilında Russiya vatandaşlıgını kagul etmişler ve Fransaya yerleşirken Fransa devletine yalan söylüyerek yetkililere kendilerinde olan Azeri Passaportlarıni vermişler. Bununla ilgili daha fazla bilgi az sonra yayinlarız:
"Компания “НОУ ВПО “МУ С.Н.Г.”, дата регистрации – 15 марта 2010 года, регистратор — Управление Федеральной Налоговой Службы по МОСКОВСКОЙ области. Полное официальное наименование — НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ С.Н.Г.”. Юридический адрес: 143025, МОСКОВСКАЯ область, ОДИНЦОВСКИЙ район, д. МАРФИНО, д. 26В. Телефоны/факсы: +7 (495597) 60-01. Основным видом деятельности является: “Высшее профессиональное образование”. Ректор — Абдуллаев Эльшад Ислам Оглы. Организационно-правовая форма — частные учреждения. Тип собственности — частная собственность.
Источник Дата Учредители
Статрегистр октябрь 2012
ГРАЖДАНИН РОССИИ
ЕГРЮЛ февраль 2012
Абдуллаев Эльшад Ислам оглы http://unfall.ru/view/nou_vpo_mu_s_n/652843
Управление UNFALL.RU
НОУ ВПО “МУ С.Н.Г.” – д. Марфино"
Ayrıca, daha önce Fransa’ya yerleşmiş olan eski istiparat subayı Ramin Nagiyev ile ilişkileri vardı. Bütün bunları ve gazetelerle yaptığı röportajları incelediğimde, Abdullayev’in parasını ve zenginliğini çalan kardeşi Mahir Abdullayev’i öldürdüğü konusunda ikna oldum. Ve onun ortadan kaybolması için bir dilekçe yaptı. Kardeşi aleyhindeki ceza davası kaçırılmaktan ziyade kasıtlı cinayet için başvurdu. Ancak, kasıtlı olarak kasıtlı bir cinayet olmadan konuşmuyor. Abdullayev, cezai sorumluluktan serbest bırakılması için mazeret yaratıyor. 15 Mayıs 2009 tarihli ifadesinde, Dunyamaliyev’in 100.000 dolar, sonra 500.000 ve 900.000 dolar ödediği iddia edildi. Şimdi, Fransa’yı terk ettikten sonra, birbiriyle çelişen başka ifadeler yaptı. A.Kazimova’ya 3 milyon verdiğimi söylüyor. A.Kazimov soruşturma için iki sözleşmenin varlığını doğruladı. Bu noter tarafından onaylanan 1 milyon dolarlık bir anlaşma olup, yarım yıl ve yüzde 30’luk bir oranla 500.000 manat miktarında onaylanmıştır. Bu paranın fiyatı A.Kazimov’un kardeşi Nizami Kazimova’nın sahip olduğu 2 Kg’ye eşittir. 20 dönüm arazi, mobilya ve ahşap atölyesi ekipmanı.
– Bu bölgenin amacı neydi?
– Bu yerde E.Abdullayev Tıp Üniversitesi’ni kurmayı düşünüyor. Şimdi soruyorum, A.Abdullayev hakkında A.Kazymova’ya karşı ifadesini ifade ederken yaklaşık 3 milyon dolar hakkında ne konuşmuyordu? Dediğim gibi, başka kimse noter onaylı, geri kalanı ise Abdullayev tarafından hazırlandı. Kendisi böyle bir okuma yazma bilimi hazırladı. Ancak, size sadece bir bilim adamı değil avukat olmadığınızı söylüyorum. Hangi Akademi kurtuldu? Belgenizi göster. Doktora tezleri iptal edildi. Ve basın hakkında bilgilendirildi. Artık kendisini toplumu karıştırmak için bir Bilim Doktoru, Akademisyen olarak çağırıyor. Şimdi size soruyorum – Bay Abdullaev, hukuk biliminin farkında olan biri olarak, noter onaylı onaylanmış bir tasdik olarak neden onaylanmış sözleşmeler beyan ediyorsunuz? 1,5 milyon dolar sigorta ettirmek için sözleşmeler imzaladığını söylüyorsun. Ve eğer 3 milyon dolara kadar iseniz, neden düşünmüyorsunuz? Bir avukat hiçbir zaman kamuya veya basına karşı çelişkili ifadeler yapamaz.
– Sizce bu çelişki nedeni nedir?
– Abullayev’in erkek kardeşinin parasını ve mallarını çaldığını açıkça söylüyorum. Daha sonra Kurdamir bölgesinin ayrı köylerine gitti ve saklandı. Abdullayev onu öldürdü, zehirledi ya da başka türlü. Artık kardeşinin nerede gömüldüğünü biliyor. Z. Dunyamaliyev defalarca ona bunu söyledi. Olaydan sonra general onunla ilişkisini kesti. İşte bu yüzden A.Kazımov’un Rovshan Aliyeva ve kardeşi Eldanız Guliyev’in üzerinde bulundu. A.Kazimov ve Z. Dunyamaliyev’in iyi ilişkileri vardı. Zahid öğretmeni, sözlerini A.Kazimov’a verdi. Ama kardeşine geldiğinde, onu yüzde 100 öldürdü. Bu aldatıcı bir adam. Kardeşinin kayınvalidesinden bile para aldı. Bir adamı bile mülkünü satmaya zorladı. Son videoda gördüğünüz gibi, Abdullayev’in kayınpederi bir şeyim varsa onlara hepsini verdiğimi söylüyor. Eğer düz bir insansan ve kardeşin gerçekten kaçırılırsa, neden ebeveyninin parasını alırsın? Videoda gördüğünüz gibi, Abdullayev ihtiyarın ne kadar para kazandığını söylemesine izin vermiyor. Tüm detayları bir araya getirdiğinizde, Abullayev’in Abdullayev’in ortadan kaybolmasından suçlu olduğu görülebilir. Bu er ya da geç açıklanacak.
– Başka ne var?
-Makalenin, S.Babayeva’nın Türkiye’de tutulduğu dönemin bir parçası olduğu açıktır. Bu, skandal videonun yayılmasının yanı sıra, Abdullayev’in medyaya aktarımının izleri tarafından yapılan konuşmalardır. Ama “Yeni Müsavat” tahmin ediyor ki, aşağıda sinxronunu okuyacağınız ses kaydı S.Babayevanın yaşanan olaylar hakkında söylediği büyük bir konuşmanın küçük parçasıdır. Çünkü müziği dinlerken girişte ve sonrasında başka bölümlerin olduğu hissediliyor.
Sesi dinlerken, S.Babayeva’nın hızı ve ara sıra momentum. Bu son günlerinde bir kalp ağrısı belirtisi olarak görülebilir.
Ses Kaydı diyor ki:
– … Elshad Abdullayev akrabalarımdan para topladığım yalanlarını söylüyor. Akrabalarından hangisi? Bütün akrabalarınız dilencilerdi. Oraya varıncaya kadar … Sonra hepiniz çektiniz, hepiniz profesörsiniz. Kardeşim Eldanizi’nin zehirlendiğini yazıyor. Tanrıya inan, bir uzmanlık var, bir çalışma topluluğu var. Bu sabah yeterince alamadım, işe gel ve bu gece. Nedenini biliyor musun Çünkü bu adam iktidarsız, aşağılık, vicdansız, kansız. Gün boyu odada gelinler, kızlar ve küçük kızlar vardı. Beni her zaman affedin, pantolonunu aç. Bu, ahlaksızlık, zulüm, vahşet ve insanlardan para toplanması nedeniyle oyunun başlangıcıydı.
Elshad Abdullayev onu tanımaktan nasıl korkuyordu? Kendisi bir gün bana dedi ki, “kardeşimin biri dilenci, biri sırtıq, biri delidir, biri de arvadbaz – arvadbazı Mahir için diyordu. Bunların arasında öyle bir tane ben iyiyim “. Diyordu ki,” beyem 5 parmağın beşi de bir? Böyle olur da “. İşte Abdullayev Elşad bile adam idi. Demek ki, bu, Eldeniz hakkında yalandan internette diyor ki, güya Eldənizi kimse zehirleyip. Bu , bir yalan. kimse zəhərləməyib. Allah’ın belasına geldi. Allah’a kurban olayım, Allah’a inanmayana lanet. Çünkü, o, gündüz gözü Allah’ı söyürdü. Sonuçta onun başına bu iş geldi, tokat yer.
Sana onun kardeşi Mahir’i anlatacağım. Biliyorsun, şu anda yalan söylüyor, kardeşim bir KGB çalışanı, belediye başkanı, memur. Kuran’ın hakikati, Tanrı ve kardeşini bilmiyor olsaydınız, hangi görevi biliyordunuz? Restoranlarda yürümek, kafelerde, kızlarla yürümek … Çok paslıydı. Kızla birlikte oraya yürüdü. 7 muhafızlarla gitti. Nasıl çalındılar, bu olabilir mi? Adam ve diplomatlar da silahlı kuvvetlerin elindeydi. Nasıl çalabilir ve yok edebilirler? Sadece kardeşi Elshad’a tek başına silahsız olarak geldi. Yani, Abdullayev Elshad’ın kendisi de kardeşini öldürdü.
Çünkü bu bir yalan. Matanat Iskenderli’nin … Mathan Isgandarly’yi bilmediğim bir bahane. Hayatı bindi, Matanat Isgandarlı. Düştük mü? Binlerce şarkıcı. Bir klip al ve söyle onlara. Parayla, parayla. Konserlere ve restoranlara git. Düğüne davet edildiler. Şarkıcılarla arkadaştı. Bunun bir şarkıcı olması gerekiyordu. Erkek, kadın şarkıcı sponsoru. Sanatı seven bir adamdı. Sanatçı olarak beğendi. Bütün sanat adamları onun odasına geldi. Hepsi, hepsi …
Mahir yedi muhafızla geldi. Nasıl çalındılar, bu olabilir mi? Adam ve diplomatlar da silahlı kuvvetlerin elindeydi. Nasıl çalabilir ve yok edebilirler?
S.Babayeva daha sonra M.Abdullayev hakkında daha birkaç detay sadalayıb: “Bu şimdi yalan söylüyor ki, benim kardeşim subaydı, ne bilim .. İnanın Allah’a, ne subay? Abdullayev Mahir’in formda, takımın içinde olduğunu hatırlamıyorum. Sabah üniversiteye geldi, akşam oldu. Ne zaman işe yarayacaktı? Haçan ders mi dersecek? Sürüş operasyonuna mı gidiyordu? Bunu kimse görmedi. Ne zaman gidip “KGB” nin elbisesini giyip? Bu yalan söylüyor? Size ne oluyor ki, bunun gibi başıboş, aptal bir adamı oraya kabul ettiler … Ben şokdadır. Bunların kavramları yok e. Milli Güvenlik Bakanlığı, bu sistem hakkında bunların kavramları yoktur e … Bu da bir yalan …
“Manda alışverişi” qalmaqalının merhum kahramanı daha sonra Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi (ABU) meydana bazı yolsuzluklar da danışıb: “diyor, Sabir Hüseynov benim dayımdır. Sabir Huseynov merhamete gitti. Tembel adamın kalbi patladı. Nedenini biliyor musun Adamlar onunla çalışıyorlardı. Biri Şamil, biri Kamil. Şamil onun şoförü oldu. Sabir Hüseynov da eşinin amcası. O gerçekten bir amca. Kamil çok zeki, eğitimli bir çocuktu. Kamil de yardımcı oldu. Kamili Elshad sahte diploması Banditi ile kendini ele geçirdi...
https://www.tr-nyheter.com/2018/10/06/fransaya-kacmis-elshad-abdullayev-kardesini-kendisi-oldurdu-sok-ses-kaydi/
...ABU’nun eski başkanı Elshad Abdullayev yeni bir video açtı. Buna ek olarak, basına ve cezaevindeki isminden dolayı üç ay hapis cezasına çarptırılan Arzu Kazimov ve avukatı Ramiz Zeynalov’u ağır bir şekilde suçladı. A. Abdullayev’in A.Kazimov’un kaçırma ile uğraşan örgütlü bir suç grubunun kasiyeri olduğunu iddia ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca, eski rektör avukat R. Zeynalov onu tehdit etmekte ısrar etti.
Avukat, gazetemizdeki ifadesinde tamamen farklı konulara değindi.
(Elşad Abdullayevin Rus istiparat servisinde çallşan oglu Elşen Abdullayev)
– Elshad Abdullayev’i tehdit ediyor musunuz ve ona karşı iddialarınız neler?
– 15 Mayıs 2009 tarihinde soruşturmanın kurbanı olarak gösterdiğim malzemelerin analizi, A.Kazimov ve ben arasındaki görüşmelerin analizi de dahil olmak üzere cezai kovuşturmaya neden oldu. A.Kazimov ve A.Kazimov arasında 4 sözleşme imzalandı. Sözleşmelerden hiçbiri noter onaylı değildir. Ancak görüşmelerinde Abdullayev, sözleşmelerin noter tasdikli olduğunu söyledi. Sadece bir sözleşmenin noter onaylı olması gerekmektedir. Bu 5-yollu bir sözleşme. Abdullayev’in erkek kardeşi suikastı ve Yasamal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2003’te yapılan dilekçeyle ilgili olarak polis şefi Zahid Dunyamaliev ile yapılan görüşme de bana katkıda bulunuyor.
Elşad Abdullayev ve karısı 2011 yilında Russiya vatandaşlıgını kagul etmişler ve Fransaya yerleşirken Fransa devletine yalan söylüyerek yetkililere kendilerinde olan Azeri Passaportlarıni vermişler. Bununla ilgili daha fazla bilgi az sonra yayinlarız:
"Компания “НОУ ВПО “МУ С.Н.Г.”, дата регистрации – 15 марта 2010 года, регистратор — Управление Федеральной Налоговой Службы по МОСКОВСКОЙ области. Полное официальное наименование — НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ С.Н.Г.”. Юридический адрес: 143025, МОСКОВСКАЯ область, ОДИНЦОВСКИЙ район, д. МАРФИНО, д. 26В. Телефоны/факсы: +7 (495597) 60-01. Основным видом деятельности является: “Высшее профессиональное образование”. Ректор — Абдуллаев Эльшад Ислам Оглы. Организационно-правовая форма — частные учреждения. Тип собственности — частная собственность.
Источник Дата Учредители
Статрегистр октябрь 2012
ГРАЖДАНИН РОССИИ
ЕГРЮЛ февраль 2012
Абдуллаев Эльшад Ислам оглы http://unfall.ru/view/nou_vpo_mu_s_n/652843
Управление UNFALL.RU
НОУ ВПО “МУ С.Н.Г.” – д. Марфино"
Ayrıca, daha önce Fransa’ya yerleşmiş olan eski istiparat subayı Ramin Nagiyev ile ilişkileri vardı. Bütün bunları ve gazetelerle yaptığı röportajları incelediğimde, Abdullayev’in parasını ve zenginliğini çalan kardeşi Mahir Abdullayev’i öldürdüğü konusunda ikna oldum. Ve onun ortadan kaybolması için bir dilekçe yaptı. Kardeşi aleyhindeki ceza davası kaçırılmaktan ziyade kasıtlı cinayet için başvurdu. Ancak, kasıtlı olarak kasıtlı bir cinayet olmadan konuşmuyor. Abdullayev, cezai sorumluluktan serbest bırakılması için mazeret yaratıyor. 15 Mayıs 2009 tarihli ifadesinde, Dunyamaliyev’in 100.000 dolar, sonra 500.000 ve 900.000 dolar ödediği iddia edildi. Şimdi, Fransa’yı terk ettikten sonra, birbiriyle çelişen başka ifadeler yaptı. A.Kazimova’ya 3 milyon verdiğimi söylüyor. A.Kazimov soruşturma için iki sözleşmenin varlığını doğruladı. Bu noter tarafından onaylanan 1 milyon dolarlık bir anlaşma olup, yarım yıl ve yüzde 30’luk bir oranla 500.000 manat miktarında onaylanmıştır. Bu paranın fiyatı A.Kazimov’un kardeşi Nizami Kazimova’nın sahip olduğu 2 Kg’ye eşittir. 20 dönüm arazi, mobilya ve ahşap atölyesi ekipmanı.
– Bu bölgenin amacı neydi?
– Bu yerde E.Abdullayev Tıp Üniversitesi’ni kurmayı düşünüyor. Şimdi soruyorum, A.Abdullayev hakkında A.Kazymova’ya karşı ifadesini ifade ederken yaklaşık 3 milyon dolar hakkında ne konuşmuyordu? Dediğim gibi, başka kimse noter onaylı, geri kalanı ise Abdullayev tarafından hazırlandı. Kendisi böyle bir okuma yazma bilimi hazırladı. Ancak, size sadece bir bilim adamı değil avukat olmadığınızı söylüyorum. Hangi Akademi kurtuldu? Belgenizi göster. Doktora tezleri iptal edildi. Ve basın hakkında bilgilendirildi. Artık kendisini toplumu karıştırmak için bir Bilim Doktoru, Akademisyen olarak çağırıyor. Şimdi size soruyorum – Bay Abdullaev, hukuk biliminin farkında olan biri olarak, noter onaylı onaylanmış bir tasdik olarak neden onaylanmış sözleşmeler beyan ediyorsunuz? 1,5 milyon dolar sigorta ettirmek için sözleşmeler imzaladığını söylüyorsun. Ve eğer 3 milyon dolara kadar iseniz, neden düşünmüyorsunuz? Bir avukat hiçbir zaman kamuya veya basına karşı çelişkili ifadeler yapamaz.
– Sizce bu çelişki nedeni nedir?
– Abullayev’in erkek kardeşinin parasını ve mallarını çaldığını açıkça söylüyorum. Daha sonra Kurdamir bölgesinin ayrı köylerine gitti ve saklandı. Abdullayev onu öldürdü, zehirledi ya da başka türlü. Artık kardeşinin nerede gömüldüğünü biliyor. Z. Dunyamaliyev defalarca ona bunu söyledi. Olaydan sonra general onunla ilişkisini kesti. İşte bu yüzden A.Kazımov’un Rovshan Aliyeva ve kardeşi Eldanız Guliyev’in üzerinde bulundu. A.Kazimov ve Z. Dunyamaliyev’in iyi ilişkileri vardı. Zahid öğretmeni, sözlerini A.Kazimov’a verdi. Ama kardeşine geldiğinde, onu yüzde 100 öldürdü. Bu aldatıcı bir adam. Kardeşinin kayınvalidesinden bile para aldı. Bir adamı bile mülkünü satmaya zorladı. Son videoda gördüğünüz gibi, Abdullayev’in kayınpederi bir şeyim varsa onlara hepsini verdiğimi söylüyor. Eğer düz bir insansan ve kardeşin gerçekten kaçırılırsa, neden ebeveyninin parasını alırsın? Videoda gördüğünüz gibi, Abdullayev ihtiyarın ne kadar para kazandığını söylemesine izin vermiyor. Tüm detayları bir araya getirdiğinizde, Abullayev’in Abdullayev’in ortadan kaybolmasından suçlu olduğu görülebilir. Bu er ya da geç açıklanacak.
– Başka ne var?
-Makalenin, S.Babayeva’nın Türkiye’de tutulduğu dönemin bir parçası olduğu açıktır. Bu, skandal videonun yayılmasının yanı sıra, Abdullayev’in medyaya aktarımının izleri tarafından yapılan konuşmalardır. Ama “Yeni Müsavat” tahmin ediyor ki, aşağıda sinxronunu okuyacağınız ses kaydı S.Babayevanın yaşanan olaylar hakkında söylediği büyük bir konuşmanın küçük parçasıdır. Çünkü müziği dinlerken girişte ve sonrasında başka bölümlerin olduğu hissediliyor.
Sesi dinlerken, S.Babayeva’nın hızı ve ara sıra momentum. Bu son günlerinde bir kalp ağrısı belirtisi olarak görülebilir.
Ses Kaydı diyor ki:
– … Elshad Abdullayev akrabalarımdan para topladığım yalanlarını söylüyor. Akrabalarından hangisi? Bütün akrabalarınız dilencilerdi. Oraya varıncaya kadar … Sonra hepiniz çektiniz, hepiniz profesörsiniz. Kardeşim Eldanizi’nin zehirlendiğini yazıyor. Tanrıya inan, bir uzmanlık var, bir çalışma topluluğu var. Bu sabah yeterince alamadım, işe gel ve bu gece. Nedenini biliyor musun Çünkü bu adam iktidarsız, aşağılık, vicdansız, kansız. Gün boyu odada gelinler, kızlar ve küçük kızlar vardı. Beni her zaman affedin, pantolonunu aç. Bu, ahlaksızlık, zulüm, vahşet ve insanlardan para toplanması nedeniyle oyunun başlangıcıydı.
Elshad Abdullayev onu tanımaktan nasıl korkuyordu? Kendisi bir gün bana dedi ki, “kardeşimin biri dilenci, biri sırtıq, biri delidir, biri de arvadbaz – arvadbazı Mahir için diyordu. Bunların arasında öyle bir tane ben iyiyim “. Diyordu ki,” beyem 5 parmağın beşi de bir? Böyle olur da “. İşte Abdullayev Elşad bile adam idi. Demek ki, bu, Eldeniz hakkında yalandan internette diyor ki, güya Eldənizi kimse zehirleyip. Bu , bir yalan. kimse zəhərləməyib. Allah’ın belasına geldi. Allah’a kurban olayım, Allah’a inanmayana lanet. Çünkü, o, gündüz gözü Allah’ı söyürdü. Sonuçta onun başına bu iş geldi, tokat yer.
Sana onun kardeşi Mahir’i anlatacağım. Biliyorsun, şu anda yalan söylüyor, kardeşim bir KGB çalışanı, belediye başkanı, memur. Kuran’ın hakikati, Tanrı ve kardeşini bilmiyor olsaydınız, hangi görevi biliyordunuz? Restoranlarda yürümek, kafelerde, kızlarla yürümek … Çok paslıydı. Kızla birlikte oraya yürüdü. 7 muhafızlarla gitti. Nasıl çalındılar, bu olabilir mi? Adam ve diplomatlar da silahlı kuvvetlerin elindeydi. Nasıl çalabilir ve yok edebilirler? Sadece kardeşi Elshad’a tek başına silahsız olarak geldi. Yani, Abdullayev Elshad’ın kendisi de kardeşini öldürdü.
Çünkü bu bir yalan. Matanat Iskenderli’nin … Mathan Isgandarly’yi bilmediğim bir bahane. Hayatı bindi, Matanat Isgandarlı. Düştük mü? Binlerce şarkıcı. Bir klip al ve söyle onlara. Parayla, parayla. Konserlere ve restoranlara git. Düğüne davet edildiler. Şarkıcılarla arkadaştı. Bunun bir şarkıcı olması gerekiyordu. Erkek, kadın şarkıcı sponsoru. Sanatı seven bir adamdı. Sanatçı olarak beğendi. Bütün sanat adamları onun odasına geldi. Hepsi, hepsi …
Mahir yedi muhafızla geldi. Nasıl çalındılar, bu olabilir mi? Adam ve diplomatlar da silahlı kuvvetlerin elindeydi. Nasıl çalabilir ve yok edebilirler?
S.Babayeva daha sonra M.Abdullayev hakkında daha birkaç detay sadalayıb: “Bu şimdi yalan söylüyor ki, benim kardeşim subaydı, ne bilim .. İnanın Allah’a, ne subay? Abdullayev Mahir’in formda, takımın içinde olduğunu hatırlamıyorum. Sabah üniversiteye geldi, akşam oldu. Ne zaman işe yarayacaktı? Haçan ders mi dersecek? Sürüş operasyonuna mı gidiyordu? Bunu kimse görmedi. Ne zaman gidip “KGB” nin elbisesini giyip? Bu yalan söylüyor? Size ne oluyor ki, bunun gibi başıboş, aptal bir adamı oraya kabul ettiler … Ben şokdadır. Bunların kavramları yok e. Milli Güvenlik Bakanlığı, bu sistem hakkında bunların kavramları yoktur e … Bu da bir yalan …
“Manda alışverişi” qalmaqalının merhum kahramanı daha sonra Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi (ABU) meydana bazı yolsuzluklar da danışıb: “diyor, Sabir Hüseynov benim dayımdır. Sabir Huseynov merhamete gitti. Tembel adamın kalbi patladı. Nedenini biliyor musun Adamlar onunla çalışıyorlardı. Biri Şamil, biri Kamil. Şamil onun şoförü oldu. Sabir Hüseynov da eşinin amcası. O gerçekten bir amca. Kamil çok zeki, eğitimli bir çocuktu. Kamil de yardımcı oldu. Kamili Elshad sahte diploması Banditi ile kendini ele geçirdi...
https://www.tr-nyheter.com/2018/10/06/fransaya-kacmis-elshad-abdullayev-kardesini-kendisi-oldurdu-sok-ses-kaydi/
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