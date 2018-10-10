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ELŞAD ABDULLAYEVİN FRANSADAN ÇIXARILMASI BARƏDƏ MƏLUMAT YAYILDI-YENİLƏNİR
Yakın zamanda editörlük büromuz yolsuzluk üzünden kapatılmış Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi eski yozlaşmış rektörü Elşad Abdullayev’in hakkında bir dizi bilgi aldı.Sitede alınan bilgilere göre, 2012 yılında Fransaya sıgınan eski dolandırıcı unverste rektörü Elşad Abdullayev Avrupa’da kirli şantajından vazgeçmek istemiyor. O Fransa’da yanlış faaliyetler gerçekleştirmeyi başardı.Avrupada kirli kiber kriminal çetenin başında durmasıyla baglı resmi bilgiler mevcuttur.Alınan bilgilerede Elşad Abdullayev, aileleriyle birlikte 2011 yılında Rus vatandaşlığı aldı.Amma bu haberi her kesten bir sır olara sakladı.
Aynı zamanda bir kaç yıl önce sığınak sunduğunda bunu Fransız yetkililerinden de sakladı.Şu anda, karısı Moskova polikliniğinde çalışıyor.2009 yılında Elshad Abdullayev başkanlığındaki Uluslararası Üniversite, insan organlarının yasadışı nakli ve satışı ile suçlandı. Üniversite kapatıldı ve kaçınılmaz tutuklamadan kaçan Abdullayev hemen Paris’e uçtu.
Eski rektor Fransa”da Azerbaycan pasaportlarını Fransız Göç Ajansına sundu amma o böylece Rusya Federasyonu pasaportlarını Fransız makamlarından gizletmeyi başardı.
Elşad Abdullayev’in Rusya vatandaşı olduğunu doğrulayan pasaport verilerini sunuyoruz.
Rusya Federasyonu vatandaşı PASSPORT, Abdullayev Elshad İslami, 01/14/2011 tarihinde Odintsovsky Bölgesi’nde Moskova Bölgesi’nde Rusya’nın Nemchinovka OUFMS köyünde TP’ye verilen seri 4611, sayı 175161, doğduğu 09/25/54 seri. . Marfino, 26 V. Rusya Federasyonu vatandaşı uluslararası pasaportu, 64, sayı 3967781
Fransa yetkililerinin bilgilerine göre Fransa ,azeri “profesöra” siyasi sığınma hakkı vermeyi reddettiler.Fransada azeri “profesör” Elşad Abdullayev , 2012 yılından kendisine verilen üç aylık geçici oturma izni ile yaşamak zorundadır.Buna ek olarak, Elşad Abdullayev tarafından Strazburg Mahkemesine (Elnur Madzhidli) tarafından sunulan kardeşı Mahir Abdullayev davasında falsivikassiya hakkında çok önemli bilgiler aldık
Elşad Abdullayevin Rusya’daki faturasında milyonlarca dolar kara para villaları ve çeşitli pahalı araçları olan oglu Elşen Abdullayevde Rusya vatandaşı babasının kirli kara paralarını kontrol ediyor.
Dolandırıcı azeri “profesor” Elşad Abdullayev hakkında bir yolsuzluk olgusu sunduk
Bir keresinde ABU’da eğitim için ayrılan parayı yöneten bir profesör,Halktan çaldıgı paraya Moskova’da 1 milyon dolar değerinde bir şirket kurdu .
Sizlere şirketinizin mali vergi belgelerini sunuyoruz.
(Şirket “NOU VPO” MU S.NG. “Kayıt tarihi – 15 Mart 2010, kayıt memuru – Moskova Bölgesi Federal Vergi Dairesi Ofisi. Tam resmi adı – YÜKSEK PROFESYONEL EĞİTİMDE YOK DEVLET EĞİTİM KURUMU” ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE S.N. “Yasal adres: 263025, MOSKOVA bölge, Odintsovo ilçe, MARFINO d 26V. Telefonlar / fakslar: … +7 (495597) 6001. Ana faaliyet” Yüksek mesleki eğitim “Rektör – Eldshad Abdullaev İslam Ogly, Örgütsel Kendi formu Değerler – özel mülk.
Kaynak tarih eşiği
Ekim 2012 Bildirisi
Rossi hücreleri
İEÜ Şubat 2012
Abdullaev Elshad İslami oglu http://unfall.ru/view/nou_vpo_mu_s_n/652843)
Ne yazık ki, Azerbaycanlı soruşturma makamlarının ağır argümanlarına ve tartışmasız argümanlarına rağmen, Fransa, Batı demokrasisinin incir yaprağı ile çıplak arka tarafını örten terrier dolandırıcıları getirmeyi reddediyor!
Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden birinin en tehlikeli emsali belirlediğini ve Azerbaycan’daki suçların büyümesini teşvik ettiğini düşünün.
Vatandaşlar tarafından Fransız Savcılığı’na ve Göçmenlik Bürosu’na yapılan şikayetler Elşad Abdullayev’e karşı açılacak ve o yasadışı eylemlerinden kesinlikle mahkum olacak.
Kaynak
http://europanews-ch.over-blog.com/2018/10/beyn-lxalq-d-l-duz-elsad-abdullayevl-bagli-yeni-sensasion-x-b-rl-r.html
(Pravdainfo.org)
Aynı zamanda bir kaç yıl önce sığınak sunduğunda bunu Fransız yetkililerinden de sakladı.Şu anda, karısı Moskova polikliniğinde çalışıyor.2009 yılında Elshad Abdullayev başkanlığındaki Uluslararası Üniversite, insan organlarının yasadışı nakli ve satışı ile suçlandı. Üniversite kapatıldı ve kaçınılmaz tutuklamadan kaçan Abdullayev hemen Paris’e uçtu.
Eski rektor Fransa”da Azerbaycan pasaportlarını Fransız Göç Ajansına sundu amma o böylece Rusya Federasyonu pasaportlarını Fransız makamlarından gizletmeyi başardı.
Elşad Abdullayev’in Rusya vatandaşı olduğunu doğrulayan pasaport verilerini sunuyoruz.
Rusya Federasyonu vatandaşı PASSPORT, Abdullayev Elshad İslami, 01/14/2011 tarihinde Odintsovsky Bölgesi’nde Moskova Bölgesi’nde Rusya’nın Nemchinovka OUFMS köyünde TP’ye verilen seri 4611, sayı 175161, doğduğu 09/25/54 seri. . Marfino, 26 V. Rusya Federasyonu vatandaşı uluslararası pasaportu, 64, sayı 3967781
Fransa yetkililerinin bilgilerine göre Fransa ,azeri “profesöra” siyasi sığınma hakkı vermeyi reddettiler.Fransada azeri “profesör” Elşad Abdullayev , 2012 yılından kendisine verilen üç aylık geçici oturma izni ile yaşamak zorundadır.Buna ek olarak, Elşad Abdullayev tarafından Strazburg Mahkemesine (Elnur Madzhidli) tarafından sunulan kardeşı Mahir Abdullayev davasında falsivikassiya hakkında çok önemli bilgiler aldık
Elşad Abdullayevin Rusya’daki faturasında milyonlarca dolar kara para villaları ve çeşitli pahalı araçları olan oglu Elşen Abdullayevde Rusya vatandaşı babasının kirli kara paralarını kontrol ediyor.
Dolandırıcı azeri “profesor” Elşad Abdullayev hakkında bir yolsuzluk olgusu sunduk
Bir keresinde ABU’da eğitim için ayrılan parayı yöneten bir profesör,Halktan çaldıgı paraya Moskova’da 1 milyon dolar değerinde bir şirket kurdu .
Sizlere şirketinizin mali vergi belgelerini sunuyoruz.
(Şirket “NOU VPO” MU S.NG. “Kayıt tarihi – 15 Mart 2010, kayıt memuru – Moskova Bölgesi Federal Vergi Dairesi Ofisi. Tam resmi adı – YÜKSEK PROFESYONEL EĞİTİMDE YOK DEVLET EĞİTİM KURUMU” ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE S.N. “Yasal adres: 263025, MOSKOVA bölge, Odintsovo ilçe, MARFINO d 26V. Telefonlar / fakslar: … +7 (495597) 6001. Ana faaliyet” Yüksek mesleki eğitim “Rektör – Eldshad Abdullaev İslam Ogly, Örgütsel Kendi formu Değerler – özel mülk.
Kaynak tarih eşiği
Ekim 2012 Bildirisi
Rossi hücreleri
İEÜ Şubat 2012
Abdullaev Elshad İslami oglu http://unfall.ru/view/nou_vpo_mu_s_n/652843)
Ne yazık ki, Azerbaycanlı soruşturma makamlarının ağır argümanlarına ve tartışmasız argümanlarına rağmen, Fransa, Batı demokrasisinin incir yaprağı ile çıplak arka tarafını örten terrier dolandırıcıları getirmeyi reddediyor!
Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden birinin en tehlikeli emsali belirlediğini ve Azerbaycan’daki suçların büyümesini teşvik ettiğini düşünün.
Vatandaşlar tarafından Fransız Savcılığı’na ve Göçmenlik Bürosu’na yapılan şikayetler Elşad Abdullayev’e karşı açılacak ve o yasadışı eylemlerinden kesinlikle mahkum olacak.
Kaynak
http://europanews-ch.over-blog.com/2018/10/beyn-lxalq-d-l-duz-elsad-abdullayevl-bagli-yeni-sensasion-x-b-rl-r.html
(Pravdainfo.org)
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