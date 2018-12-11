MƏHKƏMƏ UKRAYNADA BAKILI NAZİRİ VƏZİFƏSİNƏ QAYTARDI

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Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
Как сообщает tezadlar.az, ob этом "Украинской правде" сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.
"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сказал он.
"Восстановлено его (Насирова - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскано компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.
По его словам, решение о возобновлении Насирова в должности может быть обжаловано.
Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.
Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".
28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.
Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Сейчас досудебное следствие уже завершено.
Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.
Как сообщает tezadlar.az, ob этом "Украинской правде" сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.
"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сказал он.
"Восстановлено его (Насирова - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскано компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.
По его словам, решение о возобновлении Насирова в должности может быть обжаловано.
Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.
Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".
28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.
Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Сейчас досудебное следствие уже завершено.
Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.
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