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Порошенко: Мы не позволим РФ милитаризировать Черное море
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не позволит России милитаризировать Черное море. Как сообщает tezadlar.az, oб этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk, сообщает пресс-служба президента. По словам Порошенко, Россия должна объяснить, почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, новый противокорабельный комплекс сейчас расположены в Керчи и Феодосии. "Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что вопрос безопасности в Черном море является чрезвычайно важным для всех государств черноморского региона - Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. "И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию", - сказал он.
Президент также отметил, что Украина никогда не признает оккупацию Азовского моря и Керченского пролива Россией.
"Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - сказал Порошенко. Он напомнил об агрессии российских военных против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря и захвате в плен украинских моряков.
Президент отметил, что Украина имеет доказательства того, что атака россиян была осуществлена в нейтральных водах.
"Мы имеем видео, радиоперехват, спутниковые снимки - у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати", - констатировал он.
Он также подчеркнул, что вопрос безопасности в Черном море является чрезвычайно важным для всех государств черноморского региона - Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. "И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию", - сказал он.
Президент также отметил, что Украина никогда не признает оккупацию Азовского моря и Керченского пролива Россией.
"Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - сказал Порошенко. Он напомнил об агрессии российских военных против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря и захвате в плен украинских моряков.
Президент отметил, что Украина имеет доказательства того, что атака россиян была осуществлена в нейтральных водах.
"Мы имеем видео, радиоперехват, спутниковые снимки - у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати", - констатировал он.
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