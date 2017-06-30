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Первые жертвы урагана появились в Москве -ВИДЕО

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 30/6/2017
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Один человек стал жертвой непогоды в Москве. Еще несколько человек травмированы.
Так, на Сигнальном проезде столицы на автомобиль от сильного ветра рухнул столб. Один человек, находившийся в салоне, скончался, еще трое получили различные травмы.
Еще на одного москвича упало дерево. ЧП зафиксировано на Мироновской улице. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
По прогнозам синоптиков, ливень продолжится до вечера. Ожидается, что выпадет половина месячной нормы осадков. Возможно сильное затопление городских улиц. Метеорологи говорят, что такого дождя в столице не было с середины прошлого века. Тогда природную аномалию назвали "дождем дьявола". Кроме того, такое начало лета стало самым холодным в Москве за 14 лет.


         

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