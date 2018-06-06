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Заместитель директора ГТРК Республики Марий Эл дал интервью корреспонденту «Тезадлар» - VİDEO

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/6/2018
MARİY EL DÖVLƏT TV-NİN DİREKTOR MÜAVİNİNİN "TƏZADLAR"A MÜSAHİBƏSİ
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С 1-го по 4-ое июня 2018 года собственный(наш) корреспондент газеты «Тезадлар» - Эльчин Мамедов, принял участие на международном мероприятии, посвященном «Перспективам дальнейшей работы местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. Йошкар-Ола», проходившее в Автономной Республике Марий Эл на территории Российской Федерации. За круглым столом приняли участие Гусейнов Октай Аскерхан оглы – Председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Йошкар-Ола, Матвеев Михаил Иванович – Заместитель министра культуры, печати по делам национальностей Республики Марий Эл, Садовин Игорь Геннадиевич – Заместитель начальника управления этноконфессиональных отношений и массовых коммуникаций Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Гайсий Ильгиз Зайнугарабович – Директор Республиканского центра татарской культуры, Мустафин Кайрат Сакиевич – Правитель казахской общины г. Йошкар-Ола.

После круглого стола корреспондент «Тезадлар» - Эльчин Мамедов взял интервью у заместителя директора ГТРК (Государственное телевидение и радиокомпания Республики Марий Эл) Михаила Винокурова. В интервью обе стороны обменялись мнениями о совместной работе над проектом.
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Заместитель директора ГТРК Республики Марий Эл дал интервью корреспонденту «Тезадлар» - VİDEO


         

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