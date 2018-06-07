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Зам.директора ГТРК Республики Марий Эл дал интервью кор.-у «Тезадлар» - 2-Cİ VİDEO
С 1-го по 4-ое июня 2018 года собственный(наш) корреспондент газеты «Тезадлар» - Эльчин Мамедов, принял участие на международном мероприятии, посвященном «Перспективам дальнейшей работы местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. Йошкар-Ола», проходившее в Автономной Республике Марий Эл на территории Российской Федерации. За круглым столом приняли участие Гусейнов Октай Аскерхан оглы – Председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Йошкар-Ола, Матвеев Михаил Иванович – Заместитель министра культуры, печати по делам национальностей Республики Марий Эл, Садовин Игорь Геннадиевич – Заместитель начальника управления этноконфессиональных отношений и массовых коммуникаций Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Гайсий Ильгиз Зайнугарабович – Директор Республиканского центра татарской культуры, Мустафин Кайрат Сакиевич – Правитель казахской общины г. Йошкар-Ола.
После круглого стола корреспондент «Тезадлар» - Эльчин Мамедов взял интервью у заместителя директора ГТРК (Государственное телевидение и радиокомпания Республики Марий Эл) Михаила Винокурова. В интервью обе стороны обменялись мнениями о совместной работе над проектом.
После круглого стола корреспондент «Тезадлар» - Эльчин Мамедов взял интервью у заместителя директора ГТРК (Государственное телевидение и радиокомпания Республики Марий Эл) Михаила Винокурова. В интервью обе стороны обменялись мнениями о совместной работе над проектом.
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