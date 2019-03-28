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Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган - video
Российский лидер 28 марта находится в среднеазиатской республике с государственным визитом
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не оставил без подарков российского лидера Владимиру Путину, который в этот четверг, 28 марта, находится в республике с государственным визитом. Он подарил главе нашего государства орловского скакуна и щенка породы тайган.
Как стало известно, кличка щенка - Шерхан, и он является представителем местной породы собак, которую еще называют «киргизская борзая». Это смесь борзой и волкодава. Кстати, тайган находится на грани исчезновения: в стране осталось не более тысячи собак этой породы.
«Жээнбеков подарил президенту Путину орловского скакуна и щенка киргизской породы тайган», - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Напомним, ранее в четверг российский и киргизский лидеры Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Бишкеке, в ходе которых обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также углубление взаимодействия в таких региональных объединениях.
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Как стало известно, кличка щенка - Шерхан, и он является представителем местной породы собак, которую еще называют «киргизская борзая». Это смесь борзой и волкодава. Кстати, тайган находится на грани исчезновения: в стране осталось не более тысячи собак этой породы.
«Жээнбеков подарил президенту Путину орловского скакуна и щенка киргизской породы тайган», - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Напомним, ранее в четверг российский и киргизский лидеры Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Бишкеке, в ходе которых обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также углубление взаимодействия в таких региональных объединениях.
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